Jedna osoba je povređena nakon što je napadač otvorio vatru i uzeo nekoliko učenika i nastavnika za taoce u školi na jugu Tajlanda u sredu, javili su lokalni mediji.

Incident je počeo oko 16:45 po lokalnom vremenu u okrugu Hat Jai u provinciji Songkla, kada je napadač upao na školsko dvorište u vreme izlaska učenika.

Naoružani muškarac priveden je, a svi taoci su oslobođeni, izjavio je policijski zvaničnik za Rojters.

"Počinilac je uhapšen", rekao je zamenik načelnika policije Vičijan Subun.

Lokalna policija, zajedno sa jedinicama za specijalne operacije i spasilačkim timovima, zatvorila je područje kako bi obuzdala situaciju.

(Kurir.rs/Xinhua/P.V.)

