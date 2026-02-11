Incident je počeo oko 16:45 po lokalnom vremenu u okrugu Hat Jai u provinciji Songkla, kada je napadač upao na školsko dvorište u vreme izlaska učenika
POSLE KANADE, NOVA PUCNJAVA U ŠKOLI! Talačka kriza, učenici i nastavnik oteti, ali je napadač uhapšen! (VIDEO)
Jedna osoba je povređena nakon što je napadač otvorio vatru i uzeo nekoliko učenika i nastavnika za taoce u školi na jugu Tajlanda u sredu, javili su lokalni mediji.
Incident je počeo oko 16:45 po lokalnom vremenu u okrugu Hat Jai u provinciji Songkla, kada je napadač upao na školsko dvorište u vreme izlaska učenika.
Naoružani muškarac priveden je, a svi taoci su oslobođeni, izjavio je policijski zvaničnik za Rojters.
"Počinilac je uhapšen", rekao je zamenik načelnika policije Vičijan Subun.
Lokalna policija, zajedno sa jedinicama za specijalne operacije i spasilačkim timovima, zatvorila je područje kako bi obuzdala situaciju.
(Kurir.rs/Xinhua/P.V.)
