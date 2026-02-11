Slušaj vest

Meštani su osumnjičenog za napad, koji je takođe pronađen mrtav sa, po svemu sudeći, samonanesenim povredama, identifikovali kao Džesija Strenga (18), piše Vestern Standard. Ta informacija nije zvanično potvrđena od kanadske policije.

Da je napadač bio upravo Streng, za Vestern Standard potvrdili su Lijam Irving i Huan van Herden, koji su ga poznavali iz škole. Oni su razgovarali sa osmoro ljudi koji su se u trenutku masakra nalazili u srednjoj školi Tambler Ridž.

"Bio je nekoliko razreda mlađi od nas", pojasnio je Irving. "Bio je miran dečko, sasvim u redu, ali je definitivno ostavljao utisak onog povučenog klinca... Nije bio, znate, problematičan ni neprijatan."

1/3 Vidi galeriju 10 mrtvih u masakru u školi u Kanadi Foto: Sean Vokey / Zuma Press / Profimedia, screenshot/CTVNews, screenshot/CTVNews, Sean Vokey / Zuma Press / Profim

S tim se složio i Van Herden, koji je Strenga takođe opisao kao "tihog dečka".

"Uvek smo ga viđali samog, sedeo bi negde u uglu, za sebe", rekao je. Obojica su potvrdila da se Streng identifikovao kao transrodna osoba.

Pre masakra ubio majku i brata?

Pre nego što je krenuo u školu, Streng je navodno usmrtio svoju majku i mlađeg brata, koji su bili poznati članovi zajednice.

"Moja majka bila je dobra prijateljica sa njegovom majkom Dženifer, a moj mlađi brat, koji je takođe u spektru autizma, bio je blizak sa Emetom, mlađim bratom", ispričao je Irving. "U ovom gradu trenutno nema osobe na koju ovo nije uticalo."

Irving je ispričao i da je njegova majka za vreme pucnjave bila u školi, "u delu zgrade na gornjem spratu gde se sve dogodilo".