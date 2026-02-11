Slušaj vest

Kabinet ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog danas je odbacio izveštaj Fajnenšel tajmsa (FT) da šef države namerava da 24. februara objavi planove za predsedničke izbore i referendum o mirovnom sporazumu sa Rusijom.

Iz kabineta je navodeći da "bezbednosni uslovi ostaju odlučujući faktor" za to.

- Dokle god nema bezbednosti, neće biti nikakvih saopštenja - rekao je izvor blizak Zelenskom za RBC-Ukrajina odgovorajući na izveštaj.

FT je objavio, pozivajući se na neimenovane "ukrajinske i evropske zvaničnike uključene u planove, kao i druge obaveštene o tom pitanju", da Zelenski planira da objavi pripreme za predsedničke izbore koji bi bili održani uz referendum o potencijalnom mirovnom sporazumu sa Rusijom već 24. februara – na četvrtu godišnjicu opšte ruske invazije.

Rojters je prošle nedelje izvestio da bi, prema odredbama o kojima su razgovarali američki i ukrajinski pregovarači, svaki eventualni mirovni sporazum bio iznet na nacionalni referendum.

Britanska agencija je navela da su zvaničnici razgovarali o mogućnosti održavanja referenduma istovremeno sa nacionalnim izborima, potencijalno u maju.

Diskusije o izbornim procedurama su se intenzivirale usred diplomatskih razgovora između Kijeva i Vašingtona, gde je pitanje izbora navodno uključeno u tačke šireg mirovnog sporazuma.

Ukrajina je trenutno pod vanrednim stanjem zbog ruske opšte invazije, koja je počela u februaru 2022.

Ukrajinski zakon zabranjuje održavanje nacionalnih izbora tokom vanrednog stanja.

Zvaničnici u Kijevu su više puta rekli da će svaka odluka o izborima zavisiti od poboljšanih bezbednosnih uslova, jer ruski napadi raketama i dronovima ne prestaju širom zemlje, a delovi Ukrajine su okupirani.

Istovremeno, ukrajinske vlasti nastavljaju tehničke pripreme za potencijalne izbore u posebnom ili posleratnom periodu.