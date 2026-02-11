Slušaj vest

Kabinet ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog danas je odbacio izveštaj Fajnenšel tajmsa (FT) da šef države namerava da 24. februara objavi planove za predsedničke izbore i referendum o mirovnom sporazumu sa Rusijom.

Iz kabineta je navodeći da "bezbednosni uslovi ostaju odlučujući faktor" za to.

- Dokle god nema bezbednosti, neće biti nikakvih saopštenja - rekao je izvor blizak Zelenskom za RBC-Ukrajina odgovorajući na izveštaj.

FT je objavio, pozivajući se na neimenovane "ukrajinske i evropske zvaničnike uključene u planove, kao i druge obaveštene o tom pitanju", da Zelenski planira da objavi pripreme za predsedničke izbore koji bi bili održani uz referendum o potencijalnom mirovnom sporazumu sa Rusijom već 24. februara – na četvrtu godišnjicu opšte ruske invazije.

Rojters je prošle nedelje izvestio da bi, prema odredbama o kojima su razgovarali američki i ukrajinski pregovarači, svaki eventualni mirovni sporazum bio iznet na nacionalni referendum.

Britanska agencija je navela da su zvaničnici razgovarali o mogućnosti održavanja referenduma istovremeno sa nacionalnim izborima, potencijalno u maju.

Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski Foto: EPA Stringer

Diskusije o izbornim procedurama su se intenzivirale usred diplomatskih razgovora između Kijeva i Vašingtona, gde je pitanje izbora navodno uključeno u tačke šireg mirovnog sporazuma.

Ukrajina je trenutno pod vanrednim stanjem zbog ruske opšte invazije, koja je počela u februaru 2022.

Zelenski razgovarao o operativnoj situaciji u blizini Pokrovska i njegove okoline sa vojnicima 25. odvojene vazdušno-desantne Sičeslavske brigade Foto: Printskrin Youtube

Ukrajinski zakon zabranjuje održavanje nacionalnih izbora tokom vanrednog stanja.

Zvaničnici u Kijevu su više puta rekli da će svaka odluka o izborima zavisiti od poboljšanih bezbednosnih uslova, jer ruski napadi raketama i dronovima ne prestaju širom zemlje, a delovi Ukrajine su okupirani.

Govor Volodimira Zelenskog na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu 2026. Foto: AP/Markus Schreiber, AP/(Gian Ehrenzeller

Istovremeno, ukrajinske vlasti nastavljaju tehničke pripreme za potencijalne izbore u posebnom ili posleratnom periodu.

Međustranačka grupa izrađuje jednokratni zakon koji bi regulisao izbore pod vanrednim stanjem ili odmah nakon njegovog ukidanja.

(Kurir.rs/The Kyiv Post/RBC-Ukraine/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlaneta"BRISEL JE PREKO SVOG ZVANIČNOG GLASILA OBJAVIO RAT MAĐARSKOJ!" Orban gnevan: Odlučni su da uklone mađarsku vladu svim neophodnim sredstvima!
Viktor Orban
PlanetaZELENSKI SE "PREDAJE", SLEDE IZBORI I REFERENDUM! Nije izdržao Trampov pritisak, Fajnenšel tajms dobio potvrdu iz Ukrajine i SAD, u maju PADA ODLUKA (FOTO)
Volodimir Zelenski Hag
PlanetaTO JE TO, PUTINOV ZAVRŠNI UDARAC? Analitičari primećuju gomilanje trupa, ovo je CILJ RUSA; bivši šef CIA: "Ukrajinska vojska će ih zaustaviti, narod je uz njih"
Rusija Ukrajina.jpg
Planeta"PUTIN ŽELI DA PONIZI EVROPU, ON SE SAMO TRAMPA PLAŠI" Zelenski kaže da su Rusi "već nekoliko puta" pokušali da ga ubiju "Navikao sam na strah, to je moj život"
Donald Tramp Volodimir Zelenski