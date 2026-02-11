Slušaj vest

Prema preliminarnim informacijama, student je otvorio vatru iz neidentifikovanog oružja na univerzitetu Anapa, saopštili su u Glavne uprave ministarstva policije Rusije za Krasnodarski kraj - jedna osoba je ubijena, rekao je guvener Venjamin Kondratijev.

Patrola vanredne zaštite je brzo stigla nakon aktiviranja dugmeta za alarm.

Po njegovim rečima, žrtva je bio čuvar, koji je prvi primio udar i brzo reagovao pozvavši organe reda.

Kondratjev je naveo da su dve osobe zadobile povrede srednjeg stepena. Mladić, za koga ruski mediji pišu da ima 17 godina, koji je izazvao pucnjavu je uhapšen, što se može videti na snimku, kao i momenat kada ga ruska policija hvata.

Tužilaštvo Kubanja je započelo proveru. 

Šef regiona je izrazio saučešće rodbini i bliskim osobama poginulog.

(Kurir.rs/TASS)

