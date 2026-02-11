Slušaj vest

Premijer PoljskeDonald Tusk saopštio je danas da Varšava neće ući u novi Odbor za mir, u koji je američki predsednik Donald Tramp pozvao Poljsku i njenog predsednika Karola Navrockog, pošto taj savet, kako je koncipiran, "izaziva sumnje".

"U trenutnim okolnostima, sa takvim statutom tog saveta i neposrednim ciljevima obnove Gaze postoje izvesne sumnje u to kako je taj odbor zamišljen. U ovakvim okolnostima Poljska se neće uključiti u rad Odbora za mir", kazao je Tusk pred sednicu vlade u Varšavi.

On je, međutim, dodao da će Vlada, koja inače prema poljskom Ustavu kreira spoljnu politiku i odgovorna je za nju, analizirati dalje rad Trampovog saveta i, ukoliko se okolnosti promene, ne isključuje da će i Poljska u njega ući.

Premijer je dodao da nema ništa protiv ukoliko predsednik Karol Navrocki poželi da učestvuje u prvom radnom sastanku Saveta za mir 19. februara u SAD kao posmatrač.

Navrocki je dobio još na početku od Trampa pozivnicu za Odbor za mir, koji u mnogim zemljama izaziva kontroverze, ne samo zbog članarine od milijardu dolara za stalno učršćr, već i zbog toga što bi Tramp ostao šef organizacije i posle isteka predsedničkog mandata, a ima i prevelike nadležnosti u odlučivanju u odboru.

"Odnosi SAD i Poljske i dalje ostaju prioritet"

Tusk je danas naglasio da dobri odnosi Poljske i SAD, kao najvažnijeg saveznika, i dalje ostaju prioritet i da na političkoj sceni vlada konsenzus.

"Ne vidim razlog da bilo ko u Poljskoj osporava značaj tih odnosa sa najvažnijim saveznikom ali istovremeno se sigurno nećemo odreći prava da izražavamo svoje mišljenje, da imamo povremeno drugačiji stav prema nekim pitanjima.

Zahvaljujem ministrima što solidarno vode računa o suverenitetu Poljske u odnosima sa bilo kojom državom, pa i sa najvažnijim saveznikom", kazao je Tusk.

Zahlađenje odnosa počelo prošle nedelje

Zahlađenje odnosa izazvala je prošle nedelje odluka predsednika Sejma Volodjimježa Čažastog da odbije da potpiše već pripremljeno pismo američke administracije u kom se od njega traži da lobira da Tramp dobije Nobelovu nagradu za mir jer je, kako stoji u pismu, "retko ko u celoj istoriji učinio više od Trampa za mir u svetu", a pominje se i navodnih osam ratova koje je Tramp okončao.

Šef donjeg doma poljskog parlamenta odbio je da to pismo američkog Kongresa i izraelskog Kneseta potpiše, a javno je rekao da Tramp ne zavređuje Nobelovu nagradu.