Komandant NATO-a za Evropu general Aleksus Grinkevič je izjavio da ova misija "podvlači posvećenost Alijanse zaštiti svojih članica i održavanju stabilnosti" na području Arktika, navodi se u saopštenju NATO-a.

"To se nadovezuje na fokusiranje NATO-a na bezbednost Arktika posle sastanka predsednika SAD Donalda Trampa i generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea prošlog meseca u Davosu, u Švajcarskoj, gde su se složili da NATO treba kolektivno da preuzme veću odgovornost za odbranu tog regiona, imajući u vidu vojnu aktivnost Rusije i rastuće interesovanje Kine za to područje", ulazuje se u saopštenju.