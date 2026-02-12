Slušaj vest

NATO je u sredu počeo misiju "Arktička straža" da bi "osnažio prisustvo NATO-a na Arktiku".

Komandant NATO-a za Evropu general Aleksus Grinkevič je izjavio da ova misija "podvlači posvećenost Alijanse zaštiti svojih članica i održavanju stabilnosti" na području Arktika, navodi se u saopštenju NATO-a.

"To se nadovezuje na fokusiranje NATO-a na bezbednost Arktika posle sastanka predsednika SAD Donalda Trampa i generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea prošlog meseca u Davosu, u Švajcarskoj, gde su se složili da NATO treba kolektivno da preuzme veću odgovornost za odbranu tog regiona, imajući u vidu vojnu aktivnost Rusije i rastuće interesovanje Kine za to područje", ulazuje se u saopštenju.

Ne propustitePlaneta"NE PLANIRAMO DA RASFORMIRANO NATO": Ambasador Amerike u Briselu kaže da Vašington ne želi da potkopava svetski poredak
WhatsApp Image 2025-06-25 at 4.18.24 PM (1).jpeg
PlanetaNATO ZEMLJA REGRUTOVALA ATENTATORE NA RUSKOG GENERALA? Ozbiljne optužbe iz Moskve nakon što su uhapšeni priznali krivicu za pokušaj ubistva Aleksejeva
hapšenje
Planeta"KLINTON TRAŽIO OD MAĐARSKE DA KOPNENO NAPADNE SRBIJU!" Orban prepričao detalje neprijatnog razgovora i odgovor Budimpešte: Ne, gospodine!
Viktor Orban Bil Klinton
PlanetaAKO RUSIJA KRENE NA NATO, OVA ZEMLJA JE KLJUČNA ZA PUTINA! Ukoliko Kremlj tu zakaže ostaje bez NUKLEARNE FLOTE, zato se ubrzano krče šume i priprema OVO (FOTO)
rusija.jpg