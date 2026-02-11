Slušaj vest

Američka Savezna uprava za vazduhoplovstvo ukinula je danas ograničenje letova koje je nešto ranije u toku dana prizemljilo sve letove ka i sa Međunarodnog aerodroma El Paso u Teksasu, nakon što je prethodno upozorila da vlada SAD "može upotrebiti smrtonosnu silu" protiv bilo koje letelice koja prekrši zabranu.

Zvaničnik administracije Donalda Trampa rekao je za Foks njuz da je početna blokada uvedena kao odgovor na „dronove meksičkih kartela“ koji su narušili vazdušni prostor Sjedinjenih Američkih Država.

Savezna uprava za vazduhoplovstvo je u jutros objavila da se obustavljaju svi letovi ka i sa El Pasa, uključujući komercijalne, teretne i letove opšte avijacije. Ograničenje je prvobitno trebalo da važi od 10. februara u 23.30 po planinskom standardnom vremenu do 20. februara u 23.30 po planinskom standardnom vremenu.

"Dronovi meksičkih kartela narušili su vazdušni prostor SAD. Ministarstvo odbrane preduzelo je mere da onesposobi dronove. Savezna uprava za vazduhoplovstvo i Ministarstvo rata utvrdili su da ne postoji pretnja za komercijalni vazdušni saobraćaj“, rekao je zvaničnik za Foks njuz.