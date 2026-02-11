Slušaj vest

Moskva će poštovati ograničenja poslednjeg sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama o ograničavanju nuklearnog naoružanja koji je istekao prošle nedelje sve dok vidi da Vašington čini isto, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

Sporazum Novi START istekao je 5. februara, ne ostavljajući nikakva ograničenja za dva najveća atomska arsenala prvi put za više od pola veka i podstičući strahove od neograničene trke u nuklearnom naoružanju.

Predsednik Rusiej Vladimir Putin je prošle godine izrazio spremnost da se pridržava ograničenja sporazuma još godinu dana ako Vašington sledi taj primer, ali je predsednik SAD Donald Tramp rekao da želi da Kina bude deo novog sporazuma - nešto što je Peking odbio.

Govoreći danas pred donjim domom ruskog parlamenta, Lavrov je rekao da će, iako SAD nisu odgovorile na Putinovu ponudu, Rusija poštovati ograničenja Novog START sve dok vidi da ih i SAD poštuju.

"Moratorijum koji je proglasio predsednik Putin ostaće na snazi sve dok SAD ne prekorače ova ograničenja. Delaćemo odgovorno i uravnoteženo na osnovu analize američke vojne politike", rekao je Lavrov poslanicima.

"Postoje razlozi da se veruje zašto SAD ne žure da napuste ograničenja"

Dodao je da postoje razlozi da se veruje da SAD ne žure da napuste ta ograničenja i da će ona biti poštovana u doglednoj budućnosti.

"Pažljivo ćemo pratiti kako se stvari zapravo odvijaju. Ako se potvrdi namera naših američkih kolega da održe neku vrstu saradnje po ovom pitanju, aktivno ćemo raditi na novom sporazumu i razmotriti pitanja koja su ostala van sporazuma o strateškoj stabilnosti", rekao je Lavrov.

Portal Aksios tvrdi da su ruski i američki pregovarači razgovarali o mogućem neformalnom dogovoru o poštovanju ograničenja naoružavanja najmanje šest meseci. A to se dogodilo tokom razgovora prošle nedelje u Abu Dabiju.

Zamoljen da komentariše izveštaj Aksiosa, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u petak da svako takvo produženje može biti samo formalno, dodajući da je "teško zamisliti bilo kakvo neformalno produženje u ovoj sferi".

Peskov je potvrdio da su ruski i američki pregovarači razgovarali o budućoj kontroli nuklearnog naoružanja u Abu Dabiju, gde su delegacije iz Moskve, Kijeva i Vašingtona održale dvodnevne razgovore o mirovnom rešenju u Ukrajini.

U februaru 2023. godine, Putin je suspendovao učešće Moskve.