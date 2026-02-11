Slušaj vest

Devojčica Maja Edmonds (12) bori se za život nakon što je juče upucana u glavu i vrat dok je bila u školi u Kanadi, u kojoj je neimenovani napadač počinio masakr - usmrtio je devet osoba, od čega dve u kući nedaleko od obrazovne ustanove, pre nego što je izvršio samoubistvo.

Maja je među 25 ranjenih đaka i nastavnika u ruralnoj opštini Tambler Ridž u Britanskoj Kolumbiji, u drugoj najsmrtonosnijoj pucnjavi u Kanadi.

Devojčica je među najmlađim žrtvama pucnjave budući da, kako pišu američki mediji, u ovu školu idu učenici od 12 do 18 godina. Njena majka Sia Edmonds napisala je da je devojčica helikopterom prebačena u dečju bolnicu u Vankuveru.

"Dan je počeo kao i svaki drugi. Međutim, sada se moja dvanaestogodišnja ćerka bori za život dok lekari pokušavaju da saniraju povrede na glavi i vratu", napisala je ona na društvenim mrežama, prenosi "Dejli mejl".

Uprkos teškoj borbi, Sia je zahvalna što je njena ćerka živa, ali je istovremeno skrhana zbog stradale dece.

- Ovo ne deluje realno. Nikada nisam tražila ovo od nekoga, ali molim vas, molite se za moju bebu - poručila je skrhana majka.

Rođaka Edmondsove Krista Hant pokrenula je akciju prikupljanja pomoći na sajtu "GoFundMe" kako bi Sia mogla da uzme bolovanje i bude sa ćerkom dok se ne oporavi.

Foto: Printskrin društvene mreže

Motiv i identitet ubice još nisu objavljeni

Policija još nije obavila ime osobe koja je počinila masakr u kanadskoj školi, ali je u saopštenju opisana kao "žena u haljini sa smeđom kosom". Motiv pucnjave i veza između počinioca i žrtava i dalje nisu poznati.

Srednja škola koju pohađa svega 175 učenika, u okviru koje je i osmoletka, biće zatvorena do kraja nedelje.

Tambler Ridž, opština koja se nalazi u podnožju Stenovitih planina, ima sa 2.400 stanovnika, a gradski odbornici je opisuju kao "neverovatno bezbednu zajednicu".