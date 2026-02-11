Slušaj vest

U Beloj kući su počeli razgovori američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Netanjahu je neposredno pre polaska za Vašington rekao da će Gaza biti među "nizom pitanja" o kojima će se danas razgovarati tokom njegovog sastanka sa Trampom.

Sjedinjene Američke Države su sredinom januara najavile početak naredne faze plana o prekidu vatre u Gazi, nakon formiranja novog komiteta namenjenog upravljanju tom enklavom.

Zaključenje prve faze sporazuma o prekidu vatre od 20 tačaka, kojem su posredovale SAD i koji je stupio na snagu sredinom oktobra, usledilo je nakon što su posmrtni ostaci poslednjeg preminulog izraelskog taoca u Gazi vraćeni u Izrael u januaru, a prelaz Rafa između Gaze i Egipta delimično je ponovo otvoren prošle nedelje.

Tramp je insistirao na tome da se prekid vatre unapredi u drugu fazu, uz planove za upravni odbor i palestinski tehnokratski komitet koji bi upravljao Gazom. Netanjahu je, međutim, nastavio da naglašava da Hamas mora da bude razoružan pre nego što bilo kakva obnova može da počne u Pojasu Gaze.

U januaru je specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof rekao da će se druga faza plana fokusirati na "demilitarizaciju, tehnokratsko upravljanje i obnovu", iako je pružio malo detalja o tome kako bi najspornije odredbe bile sprovedene.

Očekuje se i daće pitanje Irana biti među glavnim temama.

