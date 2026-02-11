Slušaj vest

Tokom Generalne skupštine Velike narodne skupštine Turske, dok je novi ministar pravde Akin Gurlek prilazio podijumu da položi zakletvu, došlo je do tuče poslanika Republikanske narodne partije (CHP) i Partije pravde i razvoja (AK).

Naime, poslanici su se sastali da raspravljaju o "Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o drumskom saobraćaju", koji uključuje saobraćajne propise, a pre rasprave o predlogu, novi ministar pravde, Akin Gurlek, i novi ministar unutrašnjih poslova, Mustafa Čiftči, položili su zakletve.

Do rasprave je došlo zato što je predsednik CHP grupe rekao da "imenovanja Gurleka za ministra je neustavno", rekavši da je "politizovao pravosuđe u Istanbulu", dok je kolega iz AK partije rekao da "imenovanje nije neustavno", kao i da je izabran većinom glasova.

Do tuče je došlo kada su se poslanici dve stranke približili govornici, koja je bila praćena verbalnim prepirkama.

Sednica je prekinuta na 15 minuta, a nakon toga je navedeno da je čak jednom poslaniku slomljen nos.

Nakon toga, zamenik predsednika Bozdag je prekinuo sednicu na 15 minuta. Tvrdilo se da je poslaniku RHP-a Mahmutu Tanalu slomljen nos.

Ipak, sednica je nastavljena a ministar Girlek je položio zakletvu za govornicom, okružen poslanicima Partije pravde i razvoja (AK).

- Kada je Akin Gurlek izašao za govornicu da položi zakletvu, u Generalnoj skupštini Parlamenta odvijale su se scene koje će se dugo pamtiti. Već se očekivala akcija. Tenzija je porasla dolaskom imenovanih ministara. Usledio je verbalni dvoboj. Zatim je tenzija eskalirala. Kada? Kada je Bekir Bozdag pozvao Akina Gurleka da položi zakletvu. Neki poslanici su čak i izuli cipele. Možemo reći i da je pod Generalne skupštine bio oštećen - rekla je tamošnja novinarka.