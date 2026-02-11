Slušaj vest

NATO je danas saopštio da je započeo misiju jačanja svog prisustva na Arktiku kao deo sporazuma o smirivanju ozbiljnih tenzija unutar alijanse izazvanih željom američkog predsednika Donalda Trampa da pripoji Grenland Sjedinjenim Američkim Državama.

"Nova misija, pod nazivom 'Arktički stražar', koordiniraće sve veće vojno prisustvo saveznika NATO-a u regionu, uključujući vežbe poput danske 'Arktičke izdržljivosti na Grenlandu'", navodi se u saopštenju vojnog štaba alijanse, prenosi Rojters.

Vrhovni komandant savezničkih snaga NATO-a u Evropi, general američkog vazduhoplovstva Aleksus Gregori Grinkevič rekao je da misija podvlači posvećenost Alijanse da zaštiti svoje članice i održi stabilnost u jednom od strateški najznačajnijih i ekološki najzahtevnijih područja na svetu.

- Misija "Arktički stražar" iskoristiće snagu NATO-a da zaštiti našu teritoriju i osigura bezbednost Arktika i Dalekog severa - naveo je Grinkevič.

Tramp je više puta zahtevao da SAD preuzmu Grenland, tvrdeći da je to jedini način da se osigura bezbednost na Arktiku.

U svojim pretnjama da će silom zauzeti Grenland ako bude potrebno, više puta je kritikovao NATO optužujući savez da zanemaruje bezbednost u ovom geostrateški važnom regionu.