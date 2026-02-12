Slušaj vest

Velika Britanija će finansirati kupovinu američkog oružja za Ukrajinu kao deo NATO inicijative, izjavio je britanski ministar odbrane Džon Hili za portal "Politiko".

London se tako pridružio Listi prioritetnih zahteva za Ukrajinu (Prioritised Ukraine Requirements List - PURL), uspostavljenoj 2025. godine kako bi se saveznicima omogućilo da finansiraju nabavku oružja proizvedenog u SAD, za Kijev.

"Drago mi je da potvrdim da Velika Britanija izdvaja 150 miliona funti (približno 172 miliona evra) preko PURL-a. Zajedno moramo da obezbedimo Ukrajini kritičnu protivvazdušnu odbranu koja joj je potrebna u suočavanju sa brutalnim napadom (predsednika Rusije Vladimira) Putina", rekao je Hili.

Prema diplomatskim izvorima, oko tri četvrtine od 32 zemlje članice NATO već se obavezalo na učešće u tom programu.

Ne propustitePlanetaZELENSKI DEMANTUJE FAJNENŠEL TAJMS, NIŠTA OD IZBORA I REFERENDUMA! Iz kabineta predsednika Ukrajine poručeno da "bezbednosni uslovi ostaju odlučujući faktor"
Volodimir Zelenski
Planeta"BRISEL JE PREKO SVOG ZVANIČNOG GLASILA OBJAVIO RAT MAĐARSKOJ!" Orban gnevan: Odlučni su da uklone mađarsku vladu svim neophodnim sredstvima!
Viktor Orban
PlanetaZELENSKI SE "PREDAJE", SLEDE IZBORI I REFERENDUM? Nije izdržao Trampov pritisak, Fajnenšel tajms dobio potvrdu iz Ukrajine i SAD, u maju PADA ODLUKA (FOTO)
Volodimir Zelenski Hag
PlanetaUKRAJINA U SVE VEĆIM PROBLEMIMA: Zelenski najavio velike promene u vojsci (VIDEO)
Pariz sastanak Volodimir Zelenski