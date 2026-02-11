Slušaj vest

Rusija je razvila novu modifikaciju vođenih avio-bombi, za koje se tvrdi da su otporne na elektronsko ometanje i da mogu pogoditi ciljeve na udaljenosti do 200 kilometara.

Serhi Beskrestnov, savetnik ukrajinskog ministra odbrane, izjavio je da ruske vođene bombe i dalje predstavljaju ozbiljan problem za Ukrajinu.

"Imaju ih previše, a razaranja koja izazivaju su ogromna. Naravno, neprijatelj to razume i stalno ih unapređuje", rekao je Beskrestnov.

On je naveo da su najnovije varijante UMPB-5 bazirane na avio-bombi FAB-500.

Verzija sa raketnim motorom može, navodno, pogoditi ciljeve na udaljenosti do 200 kilometara, dok konfiguracija bez pogona, koja klizi, može preći oko 150 kilometara.

"Istovremeno želim da naglasim da tehnološki nema ničeg fundamentalno novog. Ali svakako bismo želeli da proučimo novi sistem zaštite od elektronskog ometanja koji oni reklamiraju", dodao je savetnik.

Nastavak razvoja dalekometnih vođenih bombi pokazuje napore Moskve da proširi domet udara, istovremeno pokušavajući da neutralizuje rastuće kapacitete Ukrajine u oblasti elektronskog ratovanja.

Svakodnevno koriste KAB bombe

Rusija svakodnevno koristi KAB bombe u napadima na Ukrajinu.

Na primer, u julu 2025. godine ruske snage su napale stambene zone Harkiva, pogodivši centralni Ševčenkivski okrug sa dve KAB bombe, pri čemu je najmanje 22 osobe povređeno, saopštio je gradonačelnik Ihor Terekhov.

Ranije je Glavna obaveštajna uprava Ukrajine (HUR) objavila dodatne informacije o ruskoj proizvodnji Univerzalnih modula za planiranje i korekciju (UMPK), koje Moskva široko koristi za izvođenje vazdušnih napada na Ukrajinu.