Slušaj vest

Neposredno pre nego što je pilot trebalo da poleti za Rio de Žaneiro u ponedeljak, civilna policija ga je uhapsila na aerodromu Kongonjas u južnom Sao Paulu. Serhio Antonio L. (60) se sumnjiči da je predvodio mrežu koja je seksualno zlostavljala decu i ranjive osobe.

Optužbe protiv pilota, prema CNN Brasil, su ozbiljne i uključuju silovanje i seksualno zlostavljanje. Do sada je identifikovano najmanje deset žrtava, a policija veruje da je taj broj znatno veći. U vreme zločina, žrtve su imale između 10 i 14 godina.

Opsežna istraga

Serhio Antonio je uhapšen u okviru operacije „Veži se!“, koju je sprovela državna policija Sao Paola u borbi protiv pedofilije. Policijski službenici širom države su zaplenili mobilne telefone i analizirali podatke. Istraga je počela u oktobru 2025, a veruje se da je osumnjičeni bio aktivan u lancu zlostavljanja najmanje osam godina.

Foto: Polícia Civil de San Paulo

Da bi prikrio svoje zločine, Serhio Antonio je koristio falsifikovane lične dokumente, navode iz policije, koje je koristio za smeštaj u motelima sa svojim žrtvama. U jednom slučaju, šezdesetogodišnjak je navodno dao porodičnu kiriju – a zauzvrat je dobio dečju pornografiju.

U saopštenju, Latam Airlines Brasil je objasnio da je avion poleteo uprkos hapšenju pilota, a avio-kompanija je naglasila da osuđuje svaku kriminalnu aktivnost i da sarađuje sa vlastima u njihovoj istrazi.

Foto: Polícia Civil de San Paulo

Uhapšene i dve žene

Dve žene su uhapšene u okviru istrage. Pedesetpetogodišnja žena je navodno dozvolila osumnjičenom pedofilu da zlostavlja njene tri unuke u zamenu za plaćanje. Majka druge žrtve je navodno poslala šezdesetogodišnjem muškarcu dečju pornografiju svoje ćerke.