Nobelov komitet saopštio je danas da je pozvao Iran da odmah oslobodi aktivistkinju za zaštitu prava žena i dobitnicu Nobelove nagrade za mir Narges Mohamadi.

U saopštenju, Nobelov komitet je naveo da je Mohamadi bila izložena "okrutnom, neljudskom i ponižavajućem kažnjavanju u suprotnosti sa međunarodnim zakonima o ljudskim pravima".

"Patnja Narges Mohamadi još je jedan mračan primer brutalnog gušenja protesta u Iranu, gde su bezbrojne žene i muškarci rizikovali svoje živote da bi zahtevali slobodu, jednakost i osnovna ljudska prava", ističe se u saopštenju koje je preneo Rojters.

Mohamadi (53), koja je tokom tri decenije borbe za prava žena više puta bila zatvarana, prošle nedelje je osuđena na novu kaznu zatvora od sedam i po godina, saopštila je grupa koja je podržava.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ona je Nobelovu nagradu za mir dobila 2023. godine dok je bila u zatvoru za svoj rad na unapređenju prava žena i ukidanju smrtne kazne u Iranu.

Pozivajući se na pouzdane izvore u Iranu, Komitet je naveo da je Mohamadi uhapšena u decembru dok je prisustvovala sahrani advokata za ljudska prava i da je bila izložena fizičkom zlostavljanju i kontinuiranim životno opasnim maltretiranjima.

Iranski tužilac u vreme hapšenja izjavio je za medije da je Mohamadi tokom komemoracije u severoistočnom gradu Mašhadu izgovorila provokativne komentare i podsticala prisutne "da skandiraju parole koje krše norme i remete mir".