Deset osoba, uključujući i ubicu, pronađeno je mrtvo posle pucnjave u gradu u severoistočnoj kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija, saopštila je kanadska policija.

Oko 25 ljudi je povređeno. Šest osoba je pronađeno mrtvo u srednjoj školi u Tambler Ridžu, a još dve osobe su pronađene mrtve u kući za koju se veruje da je povezana sa incidentom, saopštila je policija.

Napadač, Džesi van Rutselar, takođe je pronađen mrtav od posledica rane koju je sam sebi naneo, saopštila je policija, dodajući da ne veruju da postoje drugi osumnjičeni ili dalja pretnja javnosti.

U javnom upozorenju poslatom stanovnicima na njihove mobilne telefone, napadač je opisan kao „žena smeđe kose u haljini“.

Desničarski mediji u Kanadi su odmah objavili da je reč o osamnaestogodišnjem muškarcu koji se identifikovao kao trans osoba.

Policija je kasnije saopštila da je reč o ženi i pojasnila zašto je osumnjičenu identifikovala kao ženu. Kažu da su se rukovodili načinom na koji se ona predstavlja u javnosti.

"Mogu da potvrdim da je Džesi rođen kao biološki muškarac"

Na pitanje zašto osumnjičena nije identifikovana kao transrodna osoba, policijski službenik Mekdonald je izjavio da je policija identifikovala osobu „onako kako je ona izabrala da se predstavi u javnosti i na društvenim mrežama“.

Makdonald je potom pružio više detalja. „Mogu da potvrdim da je Džesi rođen kao biološki muškarac. Pre otprilike šest godina, počeo je da se pretvara u ženu i od tada se društveno i javno predstavlja kao takav“, rekao je.

Imao problema sa mentalnim zdravljem

Takođe je potvrđeno da su dve osobe pronađene mrtve u kući povezane sa osumnjičenim. Prema zvaničnim informacijama koje je pružio Makdonald, to su majka i polubrat transrodnog osamnaestogodišnjaka koji je počinio masakr.

Policijski zvaničnik Mekdonald je takođe potvrdio da je policija zabeležila prethodne intervencije u porodičnoj kući osumnjičene, od kojih su neke bile povezane sa problemima mentalnog zdravlja, i da su joj prethodno oduzeli oružje, koje joj je u međuvremenu vraćeno.

Kurier.rs/Agencije

