Slušaj vest

Trinaestogodišnji Ostin Apelbi stekao je status heroja nakon što je čudesno doplivao do obale kada su on, njegova majka i dvoje mlade braće i sestara odneti u more kod jugozapadne obale Zapadne Zapadne Australije 30. januara.

Njegovo neverovatno putovanje da spase porodicu bilo je impresivno, a policija Zapadne Zapadne Australije pohvalila je njegovu izuzetnu smirenost tokom poziva u pomoć. Ostin je vozio kajak i dasku za veslanje sa svojom majkom Džoan i mlađom braćom i sestrama, osmogodišnjim Boom i dvanaestogodišnjom Grejs, u zalivu Geograf, blizu Kvindalupa.

Uzburkano more stvorilo nevolje

Grupa je krenula u 11 časova, ali je naišla na nevolju kada se more iznenada uzburkalo i odnelo ih od obale.

Kada je grupa bila otprilike 4 km od obale, Džoan je rekla Ostinu da se vrati plivajući po pomoć.

Ostin sa porodicom Foto: ABC/Australian Broadcasting Corp

Odlučni tinejdžer je napustio svoj kajak, koji je punio vodom, i proveo je četiri sata boreći se sa uzburkanim morem da bi se vratio na plažu.

Kada je konačno stigao do kopna, Ostin je pretrčao otprilike 2 km do hotela gde je konačno mogao da pozove pomoć.

- Zdravo, zovem se Ostin. Imam dvoje braće i sestara, Boa i Grejs. Išli smo na izlet kajakom i daskom za veslanje, a onda nas je odnelo more i izgubili smo se tamo - rekao je operateru.

- Izgubili smo se otprilike, hm - ne znam koliko je sati bilo, ali je bilo jako davno. Nismo mogli da se vratimo na obalu i mama mi je rekla da se vratim i pozovem pomoć i nisam ih video od tada. Mislim da su kilometrima daleko u moru. Mislim da nam je potreban helikopter da ih pronađemo - rekao je on.

Tek nakon što je operateru rekao na kojoj se plaži nalazi i koliko mu je hitno potrebno da spase porodicu, Ostin je priznao da i njemu treba hitna pomoć.

Potresna poruka

- Sedim na plaži upravo sada. Mislim da mi treba hitna pomoć jer mislim da imam hipotermiju. Morao sam da plivam oko četiri kilometra okrenut ka struji i jako sam, izuzetno umoran. Mislim da sam dobio toplotni udar i osećam se kao da ću se onesvestiti - rekao je hrabri dečak.

Policija Zapadne Australije pokrenula je veliku operaciju potrage i pronašla Ostinovu majku i braću i sestre oko 20:30. Plutali su 14 km od obale.

Hrabri Ostin Foto: ABC/Australian Broadcasting Corp

Vršilac dužnosti komandanta policije, narednik Endru Makdonel, rekao je da je Ostinovo mirno držanje doprinelo uspešnom ishodu potrage.

- Situacija u kojoj se našla porodica Apelbi bila je izuzetno teška. Bili su u pravoj nevolji, a vreme je bilo apsolutno kritično s obzirom na to koliko dugo su bili u vodi i kako je dnevna svetlost bledela. Ono što je Ostin uradio bilo je ništa manje od izvanredno. Njegova hrabrost i odvažnost u tim uslovima bili su izuzetni, a njegovi postupci ključni za postizanje uspešnog ishoda - rekao je.