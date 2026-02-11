Slušaj vest

Odnos između predsednika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimira Putina i Donalda Trampa je odličan, ocenio je danas šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.

"Duh, u smislu atmosfere odnosa između predsednika Putina i Trampa, je odličan. To je zaista tako. I u velikoj meri upravo taj duh, ta ljudska simpatija i međusobno poštovanje pomogli su da se stvori atmosfera koja je omogućila postizanje razumevanja, a to je nešto konkretnije od samog duha. Tamo (u Enkoridžu) su postignuta vrlo konkretna razumevanja", rekao je Lavrov tokom "vladinog časa" u Državnoj dumi.

Prema njegovim rečima, "upravo ta razumevanja žele da naruše Evropljani i predsednik Ukrajine Volodimir) Zelenski".

"I mi se veoma nadamo, o tome smo više puta govorili, da će to razumevanje biti očuvano, jer je to dogovor dva lidera dve velike sile. Učinićemo sve da tako i ostane, kroz kontakte sa američkim kolegama, kontakte koji se nastavljaju", dodao je šef ruske diplomatije.