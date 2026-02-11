Slušaj vest

Italijanska vlada usvojila je zakon koji omogućava pomorske blokade i zabranu ulaska brodovima sa migrantima tokom "vanrednog pritiska" na granice.

Italijanska vlada danas je odobrila zakon koji će omogućiti pomorske blokade radi zaustavljanja brodova sa migrantima tokom perioda "vanrednog pritiska" na granice zemlje, izjavio je izvor iz vlade. Ova mera predstavlja dodatno pooštravanje politike prema nezakonitim dolascima.

Od stupanja na dužnost krajem 2022. godine, desničarska premijerka Đorđa Meloni preduzela je niz koraka kako bi ubrzala repatrijaciju odbijenih tražilaca azila i uvela strože zatvorske kazne za krijumčare ljudi, u pokušaju da obuzda ilegalne migracije.

Do ovog poteza dolazi nakon što je Evropski parlament ove nedelje usvojio izmene pravila EU o azilu, za koje su se zalagale države članice, uključujući Italiju, tražeći stroži pristup.

Prema nacrtu zakona, vlada može zabraniti ulazak brodovima u italijanske teritorijalne vode na period do šest meseci "u slučaju ozbiljne pretnje javnom redu ili nacionalnoj bezbednosti".

Foto: Reuters

Prekršiocima prete kazne do 50.000 evra, a u slučaju ponovljenog prekršaja moguća je zaplena broda, što je mera usmerena i na humanitarne spasilačke brodove.

Vladajuća koalicija više puta je navela da humanitarne organizacije svojim spasilačkim misijama podstiču migrante da pokušaju prelazak preko Sredozemnog mora.

Leva opozicija kritikovala je zakon, koji mora da dobije podršku oba doma parlamenta. Senator Pepe De Kristofaro iz Saveza zelenih i levice ocenio je da represivan pristup neće rešiti problem i da se "strukturalni fenomen" ne može zaustaviti podizanjem zidova i pomorskim blokadama.

Od 2015. godine milioni izbeglica ušli su u Evropu, što je podstaklo jačanje antimigrantskih stavova i uvođenje strožih migracionih politika u pojedinim državama.

Prema novim pravilima koje je Evropski parlament usvojio, države članice moći će da odbiju zahtev za azil ako je podnosilac mogao dobiti zaštitu u zemlji koju EU smatra bezbednom. Usvojen je i spisak zemalja u koje se tražioci azila mogu vratiti ukoliko im zahtev bude odbijen.