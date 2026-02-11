Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da će Moskva pokušaje Evrope da sa Rusijom uspostavi poseban, odvojen dijalog, iskoristiti kako bi ponizila Evropsku uniju.

"U poslednje vreme svi čujemo da Evropa smatra da treba da ima poseban dijalog sa Rusijom. Smatram da će Rusija danas to koristiti isključivo da ponizi Evropu", rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države i Evropa treba da deluju zajedno, uz učešće Ukrajine.

Od pokušaja da se Rusiji suprotstavi odvojeno, kako je naveo, profitiraće samo Moskva.

"Zajedno su Amerika i Evropa nesumnjivo snažnije", naglasio je ukrajinski predsednik.

Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA

Zelenski je komentarisao i nastojanja Francuske da uspostavi zaseban kanal komunikacije sa Rusijom.

"Danas sam razgovarao sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom. Razmotrili smo detalje naših susreta u Abu Dabiju sa Rusima, kao i sa američkom stranom. On me je informisao o sastanku svog savetnika za spoljnu politiku Emanuela Bona u Rusiji. Dogovorili smo se da o tome detaljnije razgovaramo u Minhenu", rekao je Zelenski.

On je, istovremeno, istakao da sa Rusijom nije dovoljan samo dijalog, već je potreban pritisak.

"Govorio sam da, po mom mišljenju, sa Rusima ne treba graditi samo dijalog, već vršiti pritisak, imati argumente za pritisak, u suprotnom će se prema Evropi odnositi bez poštovanja. Čini mi se da u tome čak nalaze zadovoljstvo", zaključio je Zelenski.