Španiju i Portugal tokom vikenda pogodila je nova oluja, samo nekoliko dana posle smrtonosnih poplava i velike materijalne štete koje su izazvale oluje Kristin i Leonardo prošle sedmice.

Oluja Marta prešla je preko Iberijskog poluostrva u subotu, donoseći nove obilne padavine i usmrtivši dve osobe. Prethodno je oluja Kristin, koja je stigla 28. januara, odnela najmanje pet života, dok je Leonardo prošle srede odneo još jednu žrtvu.

Prema prognozama, kako piše The Guardian, tokom ove nedelje očekuju se nove padavine u Španiji, Portugalu i Francuskoj, posebno na severozapadu Portugala, gde bi u prvoj polovini sedmice moglo pasti više od 100 milimetara kiše. Krajem nedelje najintenzivnije padavine premeštaće se ka južnoj Italiji, kao i zapadnim delovima Grčke i Turske.

Obilne padavine očekuju se i u delovima Južne Afrike i Lesota. Do subote bi u južnoafričkim provincijama Fri Stejt, Kvazulu-Natal i Istočni Kejp moglo pasti između 80 i 100 milimetara kiše, uz lokalne pljuskove i grmljavinu, gde bi dnevne količine mogle dostići i 50 milimetara u područjima sa snažnijim olujama.

Južnoafrička meteorološka služba već je izdala upozorenja na jake grmljavinske nepogode u prvoj polovini nedelje, uz rizik od čestih udara groma, jakog vetra i grada. Očekuju se poplave, klizišta i oštećenja infrastrukture, što bi moglo pogoditi više od 10 miliona ljudi.

I Japan na udaru hladnog talasa

Istovremeno, Japan i Južna Koreja prošle sedmice bili su zahvaćeni talasom hladnog vremena, sa temperaturama znatno ispod proseka. U Tokiju su u nedelju temperature bile gotovo 10 stepeni Celzijusa niže od uobičajenih, jedva prelazeći nulu, a zabeležene su i snežne padavine.

Najobilnije snežne padavine zabeležene su u zapadnim delovima Japana, posebno u regionu Hokuriku, gde je u roku od 24 sata palo više od 50 centimetara snega. Ipak, meteorolozi najavljuju nagli porast temperatura do kraja sedmice, pa bi se u Tokiju za vikend mogle kretati između srednjih i viših tinejdžerskih vrednosti.

Ostavka ministarke unutrašnjih poslova

Portugalska ministarka unutrašnjih poslova Marija Lusija Amaral podnela je ostavku, dok istovremeno stižu brojne kritike opozicionih stranaka i lokalnih zajednica da je reakcija vlasti na razornu oluju Kristin bila prespora i nedovoljno efikasna.

Kancelarija predsednika Marsela Rebela de Souse saopštila je u utorak uveče da je prihvatila ostavku ministarke na zahtev premijera Luisa Montenegra, nakon što je Amaral izjavila da "više nema lične i političke uslove potrebne za obavljanje te funkcije".