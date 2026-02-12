Slušaj vest

Si, koji je ujedno i generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK) i predsednik Centralne vojne komisije, poželeo im je dobro zdravlje, uspeh u karijeri i porodičnu sreću. Takođe je poželeo zemlji mir i prosperitet u Godini konja.

Prolećni festival, poznat i kao Kineska nova godina, najvažniji je tradicionalni praznik u Kini. Ove godine pada 17. februara.

U ponedeljak ujutru, Si je posetio nacionalni park za inovacije u oblasti informacionih tehnologija u Pekingu E-Town, gde je razgledao izložbe naučno-tehnoloških dostignuća u oblastima kao što su veštačka inteligencija i robotika, i razgovarao sa istraživačima i rukovodiocima tehnoloških preduzeća.

On je naglasio da su naučna i tehnološka samostalnost i snaga „ključ“ u naporima Kine da izgradi veliku modernu socijalističku zemlju, te pozvao glavni grad da iskoristi svoje jedinstvene prednosti kako bi dao veći doprinos u tom pogledu.

U utorak ujutru, Si je posetio jednu stambenu zajednicu u centru Pekinga koja je renovirana kako bi bila pristupačna osobama sa invaliditetom i prilagođena starijima. Obišao je i kantinu za starije osobe kako bi se informisao o uslugama ishrane koje se tamo pružaju.

Foto: Kineska medijska grupa

„Briga i podrška starijim osobama zajednička su odgovornost celog društva“, rekao je Si, pozvavši na stvaranje boljih uslova kako bi stariji mogli da uživaju u srećnim i ispunjenim poznim godinama.

Po dolasku u komercijalnu zonu Longfusi u okrugu Dongčeng, Si je upoznat sa naporima na obnovi urbanog prostora. Zastao je u prodavnici tradicionalnog pekarskog brenda Daosiangcun, gde je posmatrao pripremu peciva.

Na pijaci povodom Prolećnog festivala obišao je različite tezge sa prazničnim proizvodima i razgovarao sa građanima, deleći uspomene na posete tom području iz mladosti. Takođe je kupio neke specijalitete i proizvode sa kulturnom tematikom.

Tokom posete, Si je saslušao izveštaj o radu gradskih vlasti Pekinga i dao odobrenje za sveobuhvatan napredak grada.

Opisujući period 15. petogodišnjeg plana (2026–2030) kao ključan u naporima Kine da u osnovi ostvari socijalističku modernizaciju, Si je rekao da Peking mora da predvodi i obezbedi „odlučujući napredak“.

On je zatražio od glavnog grada da iskoristi priliku proširenja međunarodnog centra za naučno-tehnološke inovacije u Pekingu (region Peking–Tjenđin–Hebej) kako bi ojačao koordinaciju inovacija i industrijsku saradnju sa Tjenđinom i Hebejem.