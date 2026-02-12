Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih DržavaDonald Tramp izjavio je da je insistirao da se razgovori sa Iranom nastave tokom sastanka sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, ali je upozorio da bi mogao da preduzme akciju protiv Teherana ukoliko se ne postigne nuklearni sporazum.

Lideri su se sastali u Beloj kući dok tenzije na Bliskom istoku nastavljaju da rastu, a pregovori o ograničavanju iranskog programa nuklearnog naoružanja se intenziviraju.

Očekivalo se da Netanjahu izvrši pritisak na Trampa da postigne sporazum koji ne bi samo zaustavio iransko obogaćivanje uranijuma, već i ograničio njegov program balističkih raketa i podršku posredničkim grupama poput Hamasa i Hezbolaha.

1/11 Vidi galeriju Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na Floridi Foto: Alex Brandon/AP

Iran je nagovestio da je spreman da ograniči svoj nuklearni program u zamenu za ukidanje sankcija, ali je odbacio druge zahteve.

Uoči sastanka u Beloj kući, iranski predsednik Masud Pezeškijan upozorio je da njegova zemlja „neće popustiti pred njihovim preteranim zahtevima“.

Netanjahuova poseta predstavlja njegovu šestu posetu SAD od Trampovog povratka na funkciju — više nego bilo koji drugi svetski lider.

Lideri su razgovarali gotovo tri sata na neuobičajeno diskretnom sastanku, tokom kojeg je Netanjahu uveden na sporedni ulaz, van dometa kamera.

Tramp bez obraćanja novinarima, oglasio se na društvenoj mreži

Tramp nakon toga nije održao konferenciju za novinare.

U objavi na društvenoj mreži "Truth Social", Tramp je naveo da je sastanak dvojice lidera bio „veoma dobar“.

„Ništa konačno nije postignuto osim što sam insistirao da se pregovori sa Iranom nastave kako bi se videlo da li sporazum može biti zaključen“, napisao je.

Dodao je da je sporazum njegova „želja“, ali da će, ukoliko se ne postigne, „morati da se vidi kakav će biti ishod“.

Netanjahuov kabinet saopštio je da su lideri razgovarali o „bezbednosnim potrebama države Izrael u kontekstu pregovora“ i da su se saglasili da nastave „blisku koordinaciju i odnos“.