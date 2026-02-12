Slušaj vest

Na saveznim izborima 2021. godine nije se ponovo kandidovala i otada je u političkoj penziji. Međutim, da li bi čuvena Merkelova mogla ponovo da se vrati u igru?

Nemački Bild piše da u nekim krugovima Hrišćansko-demokratske unije Nemačke (CDU) kruži senzacionalna glasina. Prema ovoj glasini, Angela Merkel bi mogla da se nađe na novoj visokoj političkoj poziciji: savezne predsednice!

U krugovima oko lidera CDU Fridriha Merca (70) postoji zabrinutost da bi, pošto je Merkelova i dalje veoma popularna, posebno među glasačima Zelenih, Zeleni - na primer, vodeći kandidat Baden-Virtemberga Džem Ozdemir (60), mogao bi da nominuje Merkel kao njihovog kandidata za najvišu funkciju u zemlji. To bi moglo lidera CDU-u Merca da stavi u tešku situaciju.

Jedva stvar je sigurna - Merc i Merkelova dele dugogodišnje političko neprijateljstvo. Smenila ga je 2002. godine, oduzevši mu mesto šefa poslaničke grupe. Kasnije je postao jedan od njenih najvećih unutrašnjih kritičara stranke.

Bez obzira na to, oboje su članovi CDU i upravo je to zabrinjavajuće: ukoliko bi Zeleni nominovali Merkelovu za svog kandidata za saveznog predsednika, to bi bilo protiv Mercove želje. Međutim, istovremeno bi mu verovatno bilo teško da odbije kandidata iz sopstvene stranke.

Nervoza u kabinetu kancelara dodatno se ogleda u još nečemu: prema informacijama koje je dobio Bild, govori se o nominaciji kandidata CDU za najvišu funkciju u narednim nedeljama. To bi bilo neobično rano - na kraju krajeva, izbori su tek u februaru 2027. godine.

Unutar CDU-a, smatra se da dva kandidata imaju najbolje šanse: liberalna ministarka obrazovanja Karin Prien (60, CDU) i konzervativnija predsednica Bundestaga Julija Klekner (53, CDU).

Kao najveća parlamentarna grupa u Saveznoj konvenciji, savez CDU/CSU ima najjaču ruku. Međutim, ovoj kandidatkinji je potrebna i podrška drugih stranaka da bi obezbedila većinu. A Kleknerova se smatra teškom za svrstavanje kod SPD-a i Zelenih, isključivo zbog njenih bliskih veza sa Mercom. Merkelova bi stoga imala jake argumente.

Rukovodstvo CDU pažljivo prati česte javne nastupe bivše kancelarke. Gde god se Merkelova pojavi, sale su pune. Ona takođe namerava da prisustvuje saveznoj stranačkoj konferenciji CDU koja počinje 20. februara - za razliku od prethodnih godina. Merc verovatno neće biti jedini koji će tamo pažljivo posmatrati ponašanje Angele Merkel.