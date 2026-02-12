Slušaj vest

Jedanaest dana nakon pronalaska šest tela u području planinarskog doma Petrohan i ispod vrha Okolčica, istraga u Bugarskoj i dalje traje, dok vlasti pokušavaju da utvrde da li je reč o šestostrukom ubistvu ili o kombinaciji ubistava i samoubistava.

Tri tela pronađena su u dvorištu doma Petrohan, dok su 8. februara još tri osobe – Ivajlo Kalušev (51), Nikolaj Zlatkov (22) i Aleksandar Makulev (15) – otkrivene u kamp-prikolici u Vračanskom Balkanu. Sve žrtve imale su prostrelne rane u predelu glave.

Prema saopštenju Državnog tužilaštva, dosadašnji nalazi iz kamp-prikolice ukazuju na mogući scenario dva ubistva i jednog samoubistva.

U vozilu su pronađeni revolver marke Kolt i pištolj marke "Glok", legalno registrovani na Kaluševa, kao i tri čaure. Ipak, konačni zaključak očekuje se nakon rezultata veštačenja barutnih tragova, koji treba da pokažu ko je pucao.

Analiza koja bi mogla da bude ključna za utvrđivanje tačnog vremena smrti

Istraga obuhvata i analizu mobilnih telefona i laptopa pronađenih u vozilu, kao i digitalne aktivnosti sa Fejsbuk naloga Ivajla Kaluševa. Zabeležena je aktivnost 3. februara preko satelitske mreže Starlink u oblasti kod Vraca, što bi moglo biti ključno za utvrđivanje tačnog vremena smrti.

Na lokaciji doma Petrohan pronađeni su različiti religijski materijali i beleške, koji se analiziraju u okviru šire istrage. Paralelno se proveravaju i aktivnosti nevladine organizacije povezane sa Kaluševom.