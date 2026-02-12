Slušaj vest

Navodni cilj ofanzive je osvajanje teritorija na koje pretenduje Rusija kako bi mogli da diktiraju Ukrajini drugačije uslove za okončanje rata.

Rusi navodno planiraju paralelnu ofanzivu na istoku i jugu zemlje. Sa jedne strane pokušaće da zauzmu Slavjansk i Kramatorsk, dva velika mesta u Donbasu koja su i dalje u rukama Ukrajinaca.

ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Istovremeno, pokušaće da napreduju ka gradu Zaporožju, koji ima 700.000 stanovnika.

- Rusija okuplja snage i sprema se za novu ofanzivu velikih razmera na jugu i istoku Ukrajine ovog leta - rekao je Andrij Caplijenko, ukrajinski ratni dopisnik.

On tvrdi da se Moskva sprema za eskalaciju, a ne diplomatiju, ali da će biti zaustavljeni.

Rusija je navodno za ovu operaciju koncentrisala više od 100.000 vojnika i stotine oklopnih vozila, rekao je ratni kartograf Ruslan Mikula.

- Znamo namere neprijatelja u oblasti Kramatorska i Slavjanska i možemo da pročitamo njihov operativni koncept - rekao je za nemački Bild pukovnik Volodimir Polevij, šef odnosa sa javnošću 7. korpusa za brzo reagovanje ukrajinskog vazduhoplovstva.

Volodimir Polevij
Volodimir Polevij Foto: Youtube/Radio NV

On sumnja da će ruska vojska biti u stanju da probije ukrajinsku odbranu u Donjeckoj oblasti.

- Naše snage su spremne i godinama odbijaju trenutni intenzitet i snagu ruske ofanzive. Rusi neće moći efikasno da rasporede svoja oklopna vozila i nastaviće da šalju pešadiju u klanicu. Njihova stopa žrtava je veća od stope zamene koja bi bila neophodna za zaista veliku ofanzivu - objasnio je Polevij za BILD.

- Sa vojne tačke gledišta, zauzimanje cele Donjecke oblasti će stoga ostati nedostižan cilj u godinama koje dolaze - rekao je ukrajinski pukovnik.

(Kurir.rs/Bild)

