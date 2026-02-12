Džefri Epstajn dobijao preporuke za studentkinju od profesora s Jejla

Problemi Ministarstva pravde SAD sa redigovanjem (zatamnjivanjem) podataka u objavljenim dokumentima u vezi sa Džefrijem Epstajnom dopet su se ponovili, ovog puta kada je otkriveno da je na jednom video-snimku ostalo vidljivo lice tajnog agenta FBI-ja.

Ministarstvo je zatražilo od CNN-a da zatamni ili bluruje lice "tajnog" operativca u objavljenom snimku tadašnje FBI operacije, čiji je cilj bio pribavljanje Epstajnovog "crnog telefonskog imenika" sa kontaktima, piše CNN.

Pokušaj prodaje "crnog telefonskog imenika"

Snimak iz 2009. godine prikazuje Alfreda Rodrigeza, bivšeg upravnika Epstajnove kuće u Palm Biču, kako pokušava da proda malu crnu svesku sa adresama i brojevima telefona, tvrdeći da ona sadrži kontakte moćnih ljudi i Epstajnovih žrtava.

- Ovde ćete videti mnogo važnih ljudi - kaže Rodrigez na snimku, dodajući da sveska uključuje i brojeve telefona maloletnih devojaka.

Nakon što je CNN objavio video, Ministarstvo pravde je saopštilo da prilikom poslednje objave Epstajnovih dokumenata nije zamaglilo lice tajnog operativca koje se vidi na snimku. CNN je potom ažurirao video i zamutio lice te osobe.

Originalni link na kojem je snimak bio dostupan više ne sadrži taj dokument.

Komunikacija sa FBI i Ministarstvom pravde

CNN je pre prvobitnog objavljivanja snimka kontaktirao FBI i Ministarstvo pravde. FBI je uputio CNN da se obrati Ministarstvu pravde, koje nije odgovorilo na zahteve za komentar.

Prema sudskim dokumentima, snimak je nastao dve godine nakon što je FBI zahtevao od Rodrigeza da preda sve dokumente povezane sa Epstajnom. Umesto toga, Rodrigez je pokušao da proda svesku za 50.000 dolara.

Tvrdnje o bazi podataka i ulozi Gislejn Maksvel

Rodrigez je na snimku tvrdio i da jeGislejn Maksvel- Epstajnova dugogodišnja saradnica, koja je u međuvremenu osuđena zbog uloge u zločinima i trenutno služi zatvorsku kaznu - vodila bazu podataka devojaka, uključujući i njihove nage fotografije.

- Tinejdžerke, imale su proteze - kaže Rodrigez na snimku. Ipak, nije pružio dokaze o postojanju navodne baze podataka.

Video prikazuje kako tajni operativac predaje Rodrigezu torbu sa novcem, nakon čega se snimak završava.

Hapšenje i kasniji razvoj događaja

Bivši upravnik kuće kasnije je uhapšen zbog odbijanja da preda svesku kao dokazni materijal, ali je tvrdio da je ona njegovo vlasništvo i "polisa osiguranja", strahujući da bi Epstajn mogao da ga "eliminiše", navodi se u sudskim spisima.

Na kraju je priznao krivicu po optužbama za ometanje pravde i osuđen je na 18 meseci zatvora. Rodrigez je preminuo 2014. godine.

Kritike zbog načina objavljivanja dokumenata

Ovo nije prvi put da Ministarstvo pravde propusti da pravilno rediguje određene informacije u milionima objavljenih dokumenata o Epstajnu.

Ministarstvo se suočava sa oštrim kritikama zbog objavljivanja dokumenata koji su sadržali imena žrtava, kao i zbog preteranog zatamnjivanja podataka o osobama koje su možda pomagale Epstajnu u izvršenju krivičnih dela.

- Ako je nečije ime bilo zatamnjeno, a nije trebalo da bude, naravno da ćemo ga otkriti - izjavila je državna tužiteljka Pem Bonditokom saslušanja u Kongresu u sredu.