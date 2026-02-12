Slušaj vest

Stravičan prizor zatekao je ronioce u ataru grada Pakša, nedugo pošto je na površinu isplivao branik, sa sve registarskom tablicom.

Kada je ustanovljeno da su u pitanju tablice vozila za kojim je raspisana potraga pre 11 godina, ronioci su krenuli da pretražuju Dunav.

Nedaleko od mesta gde je branik isplivao, Mađari su 9. februara pronašli olupinu vozila, a u njoj i nesrećnog čoveka za kojim se neumorno tragalo više od decenije.

Prema nezvaničnim informacijama, na obalu je izvučena olupina automobila čiji vlasnik je nestao u leto 2015. godine.

U olupini, koja je na dnu Dunava ležalo na krovu, zatečeno je i telo koje, kako se veruje, pripada muškoj osobi. Ostaci su hitno poslati na obdukciju.