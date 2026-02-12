Slušaj vest

Putnički trajekt koji je u sredu prevozio 30 ljudi na reci Nil, prevrnuo se u oblasti Tajba al-Kavad u Sudanu. Meštani koji su svedočili užasnom događaju pomagali su spasilačkim ekipama u zbrinjavanju putnika, među kojima je bilo žena, starijih osoba i dece.

Trajekt je prevozio putnike između sela Tajba al-Kavad i Deim al-Karaj kada je došlo do nesreće.

Prema izvorima, trajekt se prevrnuo u delu reke severno od Kartumausled visokih talasa, dok su jedinice civilne zaštite hitno upućene na lice mesta kako bi započele akciju spasavanja i izvlačenja nastradalih, prenosi Mehr News.

Osam putnika je preživelo ovu stravičnu nesreću, dok je 21 osoba poginula, a jedna se i dalje vodi kao nestala.

Upozorenja na nedostatak bezbednosti

Incident je potvrđen u saopštenju Mreže lekara Sudana u sredu uveče, u kojem je ukazano na opasnosti putničkog rečnog saobraćaja.

- Ova bolna humanitarna tragedija ponovo otkriva krhkost rečnog prevoza i odsustvo osnovnih bezbednosnih zahteva, kao i potpuno odsustvo lokalnih vlasti i timova civilne zaštite u prvim satima incidenta. To je dodatno uvećalo razmere katastrofe - navodi se u saopštenju.

Lekarska organizacija, koja prati i ratna dešavanja u zemlji, pozvala je vlasti da povećaju broj spasilačkih timova i opreme kako bi se ubrzala potraga.

Grupa je apelovala da nadležni "hitno preduzmu mere kako bi osigurali bezbednost rečnog saobraćaja i sprečili ponavljanje ovakvih tragedija koje odnose nevine živote".

Česte nesreće sa tradicionalnim čamcima

Nesreće sa tradicionalnim drvenim čamcima česta su pojava u Sudanu, jer se oni redovno koriste za prevoz ljudi preko Nila. Čamci su u upotrebi zbog ograničenog broja mostova koji povezuju dve obale reke, posebno u selima i ruralnim područjima.

Vlasti civilne zaštite ranije su upozoravale na rizike putovanja drvenim čamcima, naročito tokom sezona poplava, u pokušaju da spreče nesreće sa smrtnim ishodom. Slični incidenti poslednjih godina odneli su veliki broj života u Sudanu.

Avionska nesreća u Somaliji

Ova tragedija dogodila se nakon pada aviona u Somaliji, samo nekoliko minuta nakon poletanja. Putnički avion sa 55 osoba srušio se u Indijski okean u utorak.

Snimci prikazuju avion aviokompanije StarSky u vodama u blizini Međunarodnog aerodroma Aden Ade u Mogadišu. Putnici su viđeni kako izlaze iz letelice u vodu. Jedno krilo aviona bilo je potpuno otkinuto od trupa.

Let je bio na putu ka Gurijelu, drugom po veličini gradu u Somaliji. Spasioci su stigli na mesto nesreće u roku od nekoliko minuta i pomogli putnicima.