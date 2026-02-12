Slušaj vest

On je na brifingu uoči odlaska na neformalni samit EU u četvrtak u Briselu na kojem će biti reči o pronalaženje rešenja za ekonomske probleme, potvrdio da je mađarski suverenitet od najveće važnosti i da mađarska vlada neće dozvoliti da bude prećena ili ucenjivana, prenosi Hirado.

- EU je odlučila da krene u rat, otvoreno priznaje da želi da učestvuje i da će učestvovati u evropsko-ruskom ratu koji će se odvijati u Ukrajini između 2026. i 2030. godine. Zato su odlučili da krenu u rat, izgrade ratnu ekonomiju i pripreme stanovništvo za mogućnost rata - istakao je ranije Viktor Orban.

On je dodao da Mađarska pokušava da ostane van ovoga, Slovaci i Česi su takođe preduzeli slične korake, ali da svi osim te tri zemlje "žele da uđu u rat, a ne da izađu".

Orban je još jednom naglasio da pretnje Kijeva Budimpešti takođe jasno pokazuju da je evropska ideja o izgradnji i naoružavanju moćne ukrajinske vojske evropskim novcem suprotna bezbednosnim interesima Mađarske.

- Danas Ukrajina predstavlja pretnju Mađarskoj, a u budućnosti bi mnogo problema moglo da proiziđe iz sve moćnije ukrajinske vojske na istočnim granicama Mađarske. Zato ne učestvujemo u finansiranju ukrajinske vojske - izjavio je Orban.

Mađarski premijer je naveo šta je potrebno da bi se rešio problem evropske ekonomije, koja je trenutno u padu i stalno gubi svoju konkurentnost.

- Potreban je mir, jer je rat loš i blokira ekonomiju, a takođe i da novac koji proizvode evropski narod treba da se troši na nas same, a ne da se šalje negde drugde, na primer u Ukrajinu - rekao je Orban.

Kao dodatnu prepreku evropskoj konkurentnosti, pomenuo je visoke cene energije, za koju smatra da mora biti smanjena.

Lideri EU obično vode diskusije o raznim temama, naglasio je Orban i dodao da se na kraju se sve svodi na Ukrajinu i novac koji treba poslati Ukrajini.