Slušaj vest

Dijela, ministarka u Vladi Albanije stvorena veštačkom inteligencijom (AI), ponovo je u fokusu javnosti pošto albanska glumica Anila Biša tuži albansku vladu za nedozvoljenu upotrebu njenog lica i glasa.

Premijer Edi Rama je predstavio Dijelu u septembru 2025, navodeći da je reč o ministarki dizajniranoj veštačkom inteligencijom da bude nepotkupljiva i efikasna pri državnim nabavkama. Od tada se Dijela proslavila kao prvi virtuelni ministar na svetu.

Anila Biša tvrdi da je njen ugovor sa vlastima podrazumevao samo platformu e-Albanija i da je istekao 31. decembra, a da se njen lik i glas nedozvoljeno upotrebljavaju.

Glumica je tužila Savet ministara, Ramu lično, privatnu firmu s kojom je imala ugovor, kao i Nacionalnu agenciju za informatičko društvu (AKŠI), navodeći da su bespravno nastavili da koriste njen lik i glas i tome joj naneli "nepovratnu štetu".

Glumica traži vlada prestane da koristi njen lik dok se predmet ne reši

Biša je takođe zahtevala da vlada prestane da koristi njen lik dok se predmet ne reši. Njenu tužbu su objavili lokalni mediji, prenosi Politiko.

Glumica je u septembru prošle godine otkrila da je za potrebe e-Albanije snimila video i zvučnimaterijal, ali sa ograničenom upotrebom i rokom trajanja, i da nije dala dozvolu da se to koristi u druge svrhe.

"Mi smatramo da je ova tužba besmislena, ali radujemo se prilici da je jednom za svagda rešimo na sudu", izjavila je portparolka vlade Albanije Manjola Hasa.