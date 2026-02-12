Slušaj vest

Kada su Žak i Džesika Moreti stigli u zgradu tužilaštva u Sionu, četvrtog dana ispitivanja, na ulazu ih je dočekalo na desetine ožalošćenih roditelja i rođaka poginulih mladih ljudi u baru smrti u Kran Montani. Oni su bili odeveni u majice sa likovima svojih najmilijih koji su nastradali.

Optužbe i istraga

Par, koji odgovornost prebacuje na konobaricu stradalu u požaru, nalazi se pod sudskim nadzorom nakon tragedije u klubu "Le Constellation" u skijalištu Kran-Montana, gde je 1. januara poginula 41 osoba, a 115 ih je povređeno.

Dok su u četvrtak ujutru ulazili u zgradu kako bi svedočili, nekoliko rođaka je pojurilo ka njima. U pratnji su imali samo jednog policajca i svog advokata.

- Bila je to prava rulja.Moretijevi nisu imali gotovo nikakvu zaštitu kada je bes porodica eruptirao. Svi su nasrnuli na vlasnike, koji su bili pritisnuti uza zid zgrade i nisu mogli da pobegnu - rekao je novinar sa lica mesta za list "20 Minuten".

"Ubili ste mi sina"

Ogorčeni roditelji su ih zasipali uvredama dok su se Moretijevi skrivali iza advokata. Jedan roditelj, jecajući, uzviknuo je: "Ubili ste mi sina, ubili ste 40 ljudi, platićete za ovo!"

Džesika Moreti (40) delovala je kao da je na ivici suza dok je prolazila kroz masu. Brat jednog od poginulih, Tristana (17), navodno je pokušao da je šutne nakon što ju je više puta pozvao da ga pogleda u oči.

Tristanova majka, Vinsijan Staki, izjavila je za lokalne medije: "Nećemo ni oprostiti ni zaboraviti."

Odbrana: krivica prebačena na konobaricu

Francuski par uporno tvrdi da su mladi zaposleni izazvali požar i blokirali izlaz za evakuaciju. Prema procurelim zapisnicima sa saslušanja, navodno su rekli: "Nismo mi, drugi su."

Tokom 20 sati ispitivanja pred trojicom tužilaca, njihova odbrana se posebno fokusirala na konobaricu Sijan Panin (24), koja je takođe stradala u požaru. Tvrdi se da se popela na ramena kolege držeći dve flaše šampanjca sa upaljenim prskalicama.

Sijan je nosila zaštitnu kacigu i prema navodima, nije primetila da su prskalice zapalile plafon podruma bara, koji je bio obložen lako zapaljivom penom. Govoreći o snimljenom "performansu" sa prskalicama, Žak Moreti je izjavio da je to bio "Sijanin šou".

- Nisam joj zabranio da to radi - rekao je tužiocima, dodajući: "Nisam insistirao na poštovanju bezbednosnih uputstava. Nismo videli opasnost. Sijan je volela to da radi - bio je to šou, volela je da bude deo šoua."

- Sijan je volela da nosi te flaše, radila je to na sopstvenu inicijativu. Da sam mislio da postoji i najmanji rizik, zabranio bih to. Za deset godina vođenja posla nikada nisam pomislio da bi mogla postojati opasnost - rekao je on ranije.

