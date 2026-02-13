Slušaj vest

Novi dokumenti iz takozvanih "fajlova Džefrija Epstajna", koji su poslednjih godina predmet sudskih postupaka i međunarodnih istraga, otkrivaju i delove njegove privatne prepiske sa jednom od devojaka.

Naime, ona mu se požalila na svoje zdravstveno stanje, nakon čega je govorila kako će umreti zbog čudnih pojava na njenom telu.

Na njegovo pitanje kako je, devojka mu se poverila da se prethodne nedelje osećala veoma loše, iako je sada, kako kaže, znatno bolje. Objasnila je da je nedavno doživela snažan napad straha i panike, uverenja da joj je život ugrožen.

- Potpuno sam se istresirala, prestravila sam se da ću umreti. Imala sam osećaj stranog tela i zbog toga nisam mogla da spavam čitavim nedeljama. Stalno sam se plašila onoga što mi se dešava.

Navela je da je tek u četvrtak uspela da pronađe lekara koji ju je pregledao i na kraju joj rekao da je, prema njegovoj proceni, sve u potpunosti u redu. Epstajn ju je potom zabrinuto pitao zbog čega mu ranije nije rekla šta prolazi, na šta mu je ona odgovorila da joj je bilo odbojno i izuzetno neprijatno da o tome govori.

- Morala sam prvo da se smirim.

Na njegovo dalje pitanje u čemu je konkretno problem, priznala je da je zabrinjava to što ne oseća ništa kada dodirne zadnjicu.

- To me je najviše uplašilo.

Razgovor sa doktorom

Ispričala je i da je ponovo otišla kod lekara, gde mu se u jednom trenutku požalila da joj koža u jednom predelu izgleda čudno. Prema njenim rečima, doktori su joj objasnili da se radi o povredi nastaloj usled korišćenja "butt plug-a", i dodala da joj je taj razgovor bio najneprijatniji u životu.

- Dao mi je neku kremu da mažem i rekao da će proći - rekla je.

Objašnjenje pojma Analni čep (eng. butt plug) je seksualna igračka namenjena za analnu stimulaciju.

Obično je manjeg do srednjeg oblika, sužava se ka vrhu radi lakšeg umetanja, a pri dnu ima proširenu bazu koja sprečava da predmet uđe previše duboko i omogućava bezbednu upotrebu.

Može se koristiti: samostalno, radi osećaja pritiska i stimulacije, kao priprema za analni odnos, ili tokom drugih seksualnih aktivnosti. Pravi se od različitih materijala (npr. silikon, metal, staklo) i dolazi u različitim veličinama. Važno je naglasiti da se pri upotrebi koristi dosta lubrikanta i da predmet mora imati proširenu bazu radi bezbednosti.

U nastavku njihove komunikacije, razgovor je naglo promenio ton. Epstajn joj je poslao fotografiju svog polnog organa, na šta je ona reagovala ironičnim i nesigurnim komentarom:

- Veliki je, da li ću preživeti?

Njegov odgovor bio je kratak i dvosmislen.

- Videćemo.

Ovo je samo jedna od mnogih prepiski, koja se može pročitati u Epstajnovim fajlovima. Podsetimo, da dokumenti, između ostalog, otkrivaju i delove njegove privatne prepiske u kojoj je, između ostalog, komentarisao devojke iz istočne Evrope, uključujući i Srpkinje.

Uznemirujuća fotografija

Međutim, među materijalima koji su pronađeni u Epstajnovim fajlovima nalazi se i jedna posebno uznemirujuća i bizarna fotografija. Reč je o snimku neobične figure koja po svom obliku podseća na drvenu statuu, čija forma asocira na analni otvor. Upravo zbog svoje nejasne i uznemirujuće simbolike, izdvojena je kao jedna od najšokantnijih i najmonstruoznijih koje su pronađene u okviru ovih dokumenata.

Njena svrha, poreklo i kontekst u kojem je nastala ostaju nepoznati, ali sama činjenica da se nalazi među Epstajnovim ličnim fajlovima dodatno produbljuje sumnje u prirodu sadržaja koji je posedovao.

Ko je Džefri Epštajn

Džefri Edvard Epstajn(1953- 2019) bio je američki finansijer i seksualni prestupnik nad decom. Karijeru je započeo kao nastavnik, a nakon što je otpušten iz škole 1976. ušao je u bankarski i finansijski sektor, posle čega je osnovao sopstvenu firmu.

Negovao je elitni društveni krug ljudi i stupio u kontakt sa mnogim ženama i devojčicama koje su on i njegovi saradnici seksualno zlostavljali.

Rođen je 20. januara 1953. u jevrejskoj porodici u Bruklinu. Majka mu je radila kao školska pomoćnica i bila je domaćica, a otac kao baštovan i domar. Ima mlađeg brata po imenu Mark. Komšije su mu majku opisale kao „divnu majku i domaćicu”, a njegove roditelje zajedno kao tihe i skromne.

Epstajnovo ime postalo je globalno poznato zbog opsežnih istraga o trgovini ljudima i seksualnom zlostavljanju, kao i zbog njegovih veza sa uticajnim ličnostima iz sveta politike, biznisa i društvene elite.

Nakon hapšenja 2019. godine i smrti u zatvoru, slučaj je ostao predmet javnih rasprava, pravnih postupaka i medijskih istraživanja. Danas se često navodi kao primer zloupotrebe moći i problema nejednakosti pred zakonom.

