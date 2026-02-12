Slušaj vest

Republika Komija u Rusiji 12. februara našla se pod napadom ukrajinskih dronova. Jedan od bespilotnih letelica pao je na teritoriju naftne rafinerije kompanije „Lukoil“ u Uhti, izazvavši požar.

Informaciju je potvrdio guverner Rostislav Goldštejn, ističući da na mestu događaja rade operativne službe i da za sada nema izveštaja o povređenima. On je naglasio da rukovodioci lokalnih preduzeća preduzimaju sve mere da obezbede sigurnost zaposlenih.

Pretnja dronova u regionu objavljena je već ujutru, kada je u Siktivkaru oglašen signal "opasnost od dronova“ u 08.05, a od 09.00 stanovnici su počeli da primaju SMS upozorenja i instrukcije.

Zona primene režima obuhvata Uhtu, Nižni Odes, Pečoru, Usinsk i okolne teritorije, dok je sličan režim proglašen i na granicama Komija sa Arhangeljskom, Kirovskom i Volgogradskom oblasti.

Radi bezbednosti letova, aerodrom u Uhti uveo je privremena ograničenja, dok se avioni čekaju dozvolu za sletanje u vazdušnom prostoru nad Udorskim okrugom. 

(Kurir.rs/URA/P.V.)

