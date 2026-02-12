Slušaj vest

Novoobjavljeni dokumenti pokazuju da se FBI prošle godine trudio da objasni zašto je objavio snimak ekrana sa minutom koji nedostaje iz noći kada je osuđeni pedofil Džefri Epstajn umro, umesto originalnog snimka, saznaje CBS njuz.

Ova neslaganost podstakla je teorije zavere o zataškavanju nečega nakon što je tadašnji zamenik direktora FBI Den Bonđino obećao da će agencija objaviti originalni snimak nadzorne kamere iz zatvora u kojem je Epstajn bio na Menhetnu "kako ne biste pomislili da postoje neke prevare".

FBI nikada nije ponudio javno objašnjenje kako je na kraju objavio video sa minutom koji nedostaje u snimku.

Prošlog maja, dok su rasli zahtevi za javni uvid u evidenciju Ministarstva pravde o Epstajnu, FBI se suočio sa problemom: već je uništio svoju glavnu kopiju snimka nadzorne kamere iz Epstajnovih poslednjih sati u Metropolitanskom popravnom centru.

Agent FBI je tražio i dobio u junu 2024. godine ovlašćenje da uništi dokazni predmet označen sa 1B60, opisujući ga kao dokazni predmet koji „više nije relevantan“ za slučaj.

Taj predmet, prema dokumentu koji se nalazi u Epstajnovim fajlovima, bio je glavna kopija "traka koje sadrže arhivu video snimaka (Popravnog centra Menhetn)“.

Bio je smešten u skladištu u Bronksu.

Snimci čuvara u zatvoru koji pronalaze telo Džefrija Epstajna

U februaru 2025. godine, agent je u drugom dokumentu objasnio razlog za uništavanje videa.

- Pošto je ovaj slučaj već bio zatvoren i (redigovano ime tužioca) je 26.08.2024. ispunio procedure agencije za rukovanje dokazima, dato je ovlašćenje za uništavanje predmeta 1B60. Prema politici FBI, ako predmet dokaza ostane neuklonjen, istražni predmet slučaja mora da ostane otvoren - napisao je agent.

Ali do sredine 2025. godine, Ministarstvu pravde SAD je bila potrebna rekonstrukcija uništenih dokaza.

To je pokrenulo komplikovanu borbu za obnovu video fajlova, prema dokumentima koji su uključeni među milionima objavljenih do sada u onome što je postalo poznato kao Epstajnovi fajlovi.

"Proveru na visokom nivou" koraka preduzetih da se to učini sastavio je u julu prošle godine šef odeljenja za digitalnu forenziku i analitiku FBI.

Dokument FBI

Ona je uključivala dobijanje još jedne kopije snimka koji je ostao sačuvan u dve datoteke na digitalnom video rekorderu NiceVision, sistemu koji se koristi u zatvoru.

Jedan od video snimaka počinje u 19:40 sati 9. avgusta 2019. godine.

Dokument FBI

Drugi snimak je počeo u 00:00 i završila se u 06:40 10. avgusta 2019. godine.

CBS njuz navodi da je dana 21. maja 2025. godine, agent je koristio uređaj za snimanje ekrana da ponovo napravi snimak sa NiceVision.

Međutim, 62 sekunde snimka nije moglo da bude snimljeno, čime je ostala pauza u snimku od 11.58 sati i 58 sekundi do 00:00.

Prepiska Džefrija Epstajna

Ubrzo nakon što je video objavljen u julu, javnost je primetila da snimak "skače" s oko 11:59 na ponoć.

Umesto da objasni da je snimak napravljen iz kopije, državna tužiteljka Pem Bondi je objavila da je razlog za pauzu to što je zatvorski sistem snimanja imao noćno resetovanje, što je rezultiralo gubitkom jednog minuta svake noći.

Izgleda da je Bondi prihvatila spekulativni zaključak koji je izneo šef zatvorskog odeljenja da se sistem resetuje svake noći, ali ta teorija nije proverena.

Stručnjaci su u julu prošle godine rekli za CBS njuz da je teorija o vremenskom kašnjenju neverovatna.

Nijedan od stručnjaka za bezbednosne sisteme sa kojima je američka televizija razgovarala nije čuo za sistem koji je imao takav problem.

Džefri Epstajn

Ministarstvo pravde SAD nije odgovorilo na pitanja o video zapisima.

Specijalista FBI pokušao je da spoji snimke ekrana koristeći softver za video montažu Adobe Premiere, ali "Adobe Premiere nije radio sa formatom video zapisa u kojem je snimak ekrana napravljen", napisao je šef odeljenja.

Specijalista je zatim koristio softver pod nazivom Fast Forward Moving Picture Expert Group "da bi konvertovao snimak u format koji može da se unese u Adobe Premiere“.

Fotografije hrama Džefrija Epstajna

Ta faza je dovela do još jedne očigledne neslaganosti koju je prošle godine otkrio sajt Wajrd, koji je "utvrdio da je jedan od izvornih klipova bio približno 2 minuta i 53 sekunde duži od segmenta uključenog u konačni video, što ukazuje da je snimak izgleda skraćen pre objavljivanja".

Analiza Vajrda je bila tačna.

Kongres je objavio ceo snimak, uključujući i minut koji nedostaje, u septembru.