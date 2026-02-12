Slušaj vest

Žena koja se nalazi na podu ispod Endrua Mountbaten-Vindzora u rezidenciji Džefrija Epstajna u Njujorku navodno je žrtva trgovine ljudima, tvrdi jedan visoki američki političar.

Dve fotografije bivšeg princa kako čuči iznad neidentifikovane žene u kući osuđenog finansijera i pedofila objavljene su među Epstajnovim dosijeima 30. januara. Kontekst u kojem su nastale za sada nije poznat.

Tvrdnje iznete na saslušanju u Kongresu

Kongresmen iz Kalifornije, Ted Liju, pokazao je fotografije tokom saslušanja pred Odborom za pravosuđe Predstavničkog doma u Vašingtonu. On je tom prilikom izneo tvrdnju da je žena sa fotografije žrtva trgovine ljudima, dok je postavljao pitanja američkoj državnoj tužiteljkiPem Bondio tome zašto Endru nikada nije krivično gonjen.

Princ Endru i žena žrtva trgovine ljudima



- Molim vas da ponovo prikažete fotografije. Gledamo žrtvu trgovine ljudima prema saveznom Zakonu o zaštiti žrtava trgovine ljudima. Ne samo da je Džefri Epstajn kriv, već je svako ko je koristio Epstajnovu mrežu za seksualnu eksploataciju takođe počinio krivično delo. Zato smatram krajnje odvratnim što ste pokušali da zaštitite Epstajnove klijente, poput bivšeg princa Endrua - rekao je Ted Liju.

- Ove dve fotografije pred vama predstavljaju dokaz krivičnog dela i više su nego dovoljan osnov za pokretanje istrage protiv bivšeg princa Endrua. Zato vas pitam, gospođo državna tužiteljko, zašto ste obustavili ovu istragu prošlog jula? I zašto niste krivično gonili bivšeg princa Endrua? - dodao je Liju.

Odgovor državne tužiteljke