Ministar odbrane Ukrajine Mihail Fedorov izjavio je danas u Briselu da Rusija ne može da ih porazi na terenu i zahvalio svim partnerima na pomoći.

"Vidimo da Rusija ne može da nas porazi na terenu. Rusija napada naše civile, civilnu infrastrutkuru. Nastavićemo da se borimo", rekao je Fedorov posle sastanka ministara odbrane članica NATO.

Fedorov je rekao da će na današnjem sastanku kontakt grupe za odbranu Ukrajine predstaviti viziju Ukrajine za ovu godinu, i zahvalio na podršci koju Kijev dobija od NATO.

Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Naša strategija funkioniše. Eliminsali smo 35.000 Rusa u decembu i 30.000 u januaru", rekao je Fedorov i dodao da veruje da će danas dobiti podršku partnera.

Danas će u sedištu NATO biti održan i neformalni sastanak Saveta NATO-Ukrajina.

(Kurir.rs/Beta)

