Slušaj vest

Američki ratni brod i brod za snabdevanje mornarice sudarili su se danas tokom operacije dopune goriva u vodama kod Južne Amerike, objavio je Wall Street Journal, pozivajući se na vojnog portparola.

Prema istom izveštaju, dvoje pripadnika posade zadobilo je lakše povrede tokom točenja goriva s drugog broda. Rojters navodi da za sada nije mogao nezavisno da potvrdi tu informaciju.

(Kurir.rs/Reuters/WSJ/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaKINEZI PODIGLI AVIONE, PRESRETNUT AMERIČKI RAZARAČ: Opasna situacija u Pacifiku - "Još jedan dokaz da Vašington teži HEGEMONIJI"
kina.jpg
PlanetaORUŽANE SNAGE U PRIPRAVNOSTI! Američki brod plovio kroz Tajvanski moreuz!
profimedia0311922432.jpg
PlanetaAMERIČKI RATNI BROD BIĆE PRECIZNIJI OD SNAJPERA: Plovilo dobija prvi borbeni laserski sistem, a evo šta on sve može (VIDEO)
lasersko-oruzje.jpg
PlanetaAMERI IZVELI RATNU ZVER NA PACIFIK: Opremljen je najnovijim raketama i helikopterima, a Kinezima se uopšte neće svideti (FOTO, VIDEO)
gabrijel.jpg