Dva američka ratna broda sudarila su se kod obala Južne Amerike, povređene su dve osobe. U pitanju su jedan ratni brod i jedan vojni tanker sa gorivom.
Američki ratni brod i brod za snabdevanje mornarice sudarili su se danas tokom operacije dopune goriva u vodama kod Južne Amerike, objavio je Wall Street Journal, pozivajući se na vojnog portparola.
Prema istom izveštaju, dvoje pripadnika posade zadobilo je lakše povrede tokom točenja goriva s drugog broda. Rojters navodi da za sada nije mogao nezavisno da potvrdi tu informaciju.
(Kurir.rs/Reuters/WSJ/Preneo: V.M.)
