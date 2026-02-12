"Smrti ovih žena naglašavaju njihovu vidljivost u vojsci i aktivno učešće u ratu"

Ukrajina i dalje žali za Lanom Čornohorskom, 26-godišnjom pilotkinjom drona koju su mnogi voleli kao "pokretača" umetničkog i kulturnog aktivizma, osobu koja kao da nikada nije ostajala bez energije.

Čornohorska, poznata pod kodom "Satie", smrtno je ranjena ruskim dronom 1. januara u jugoistočnom delu Zaporoške oblasti. Njena jedinica, Ukrajinska dobrovoljačka armija, opisala ju je kao posvećenu i hrabru osobu koja nije bila samo vojnik, već i "istaknuta kulturna figura".

Prema podacima Ministarstva odbrane Ukrajine iz marta 2025, više od 70.000 žena služi u vojsci, od čega se više od 5.500 bori na prvoj liniji fronta.

Ne postoje zvanični podaci o broju poginulih žena - predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, naveo je da je od početka ruske invazije poginulo oko 55.000 ukrajinskih vojnika, ali vojska ne objavljuje podatke prema polu. Smrti žena na frontu najčešće se beleže kroz objave jedinica i onlajn komemoracije.

- Smrti ovih žena naglašavaju njihovu vidljivost u vojsci i aktivno učešće u ratu - rekla je Katjerina Prijmak, predsednica Pokreta žena veterana.

Lana Čornohorska (26) - pilotkinja drona

Njeni saborci opisuju je kao izuzetno energičnu osobu, kako u ratu tako i u kulturnoj sferi, gde je i tokom slobodnih dana sa fronta radila na umetničkim projektima. Bila je i ideološka aktivistkinja, posvećena zaštiti ranjivih grupa.

- U njoj se videla iskra entuzijazma, želja da nešto promeni - rekao je njen saborac Vladislav.

Čornohorska se pridružila Ukrajinskoj dobrovoljačkoj armiji 2024. godine. U jednom intervjuu je izjavila da više nije mogla da podnese gubitke bliskih ljudi dok je bila civil.

Kao vojnik na prvoj liniji, živela je u trenutku, svesna da se sve može promeniti već sledećeg dana. Bila je vredna, ali i duhovita, povezivala je ljude iz različitih društvenih krugova.

Ukrajinska LGBT+ organizacija vojnika i veterana za jednaka prava izrazila je "veliku bol" zbog njenog gubitka, navodeći da je branila pravo pojedinaca da sami određuju svoj identitet.

- Izgubili smo osobu koja je mogla da preuzme ogromnu odgovornost u budućnosti - rekao je Vladislav.

Lana Čornohorska Foto: Facebook

Marina Voroncova (50) - bolničarka ratnik

Marina Voroncova, 50-godišnja bolničarka-ratnik, ostala je upamćena kao snažna "ratnica" koja je uvek brinula o drugima.

Majka odrasle ćerke, počela je da volontira 2014. godine nakon što je "izbegla rusku okupaciju" svog rodnog mesta u Luganskoj oblasti. Godine 2025. pridružila se elitnoj jedinici dronova "Peaky Blinders".

Poginula je u novembru 2025. tokom borbi za Pokrovsk u Donjeckoj oblasti, kada je u njenoj blizini pala navođena avionska bomba. Proglašena je mrtvom po dolasku u improvizovanu poljsku bolnicu.

I pored teških uslova na frontu, trudila se da saborcima obezbedi što bolje uslove - kuvala je, donosila omiljenu hranu i pružala psihološku podršku.

- U kritičnim situacijama uvek je ostajala smirena - rekao je njen saborac Artem Fisun.

Marina Voroncova Foto: Facebook

Darija Lopatina (19) - inženjerka elektronskog ratovanja

Darija Lopatina pridružila se brigadi Azovtokom druge godine studija na Kijevskoj školi ekonomije. Radila je kao inženjerka za elektronsko ratovanje sve do pogibije na istoku u septembru 2025.

Bila je poznata po izuzetnoj inteligenciji i mogla je da izabere karijeru u industriji naoružanja ili državnim institucijama, ali je odlučila da ode na front.

- Njena savest joj nije dozvoljavala da samo posmatra šta se dešava - rekao je njen saborac Gaus.

Studirala je veštačku inteligenciju, a predsednik Kijevske škole ekonomije istakao je da je bila izuzetno talentovana i jedna od onih osoba koje "pokreću zemlju napred".

- Tragedija je što najbolji među Ukrajincima ginu - rekao je on, dodajući da ljudi poput Darije inspirišu druge i nakon smrti.

Darija Lopatina Foto: Facebook

Marija Zajceva (24) - bolničarka-ratnik

Rođena u Belorusiji, Marija Zajceva pridružila se Međunarodnoj legiji 2023. godine nakon što je zatražila azil u Češkoj posle protesta protiv Lukašenka u svojoj zemlji. Poginula je dan nakon 24. rođendana, u blizini Pokrovska u januaru 2025.

Beloruska opoziciona liderka Svetlana Tihanovska poručila je da će je "jednog dana slobodna Belorusija slaviti kao heroinu".

Zajceva je bila borbena bolničarka, a saborci je pamte kao iskrenu i čvrstu u svojim uverenjima. Bila je deo LGBT zajednice i sanjala je o slobodnoj Belorusiji.

Marija Zajceva Foto: Facebook

- Svet je izgubio izvanredan uzor i heroja na koga bi devojčice mogle da se ugledaju - rekla je njena drugarica saborac Glena Mančego.