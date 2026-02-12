Slušaj vest

Veruje se da su u pitanju ostaci čoveka koji se vodi kao nestao više od 10 godina.

Olupina je otkrivena nakon što je prethodno na obalu Dunava isplivao branik sa sve registarskom tablicom. Nakon što je ustanovljeno da je u pitanju tablica vozila čoveka koji se vodi kao nestao od leta 2015. godine, naređena je pretraga reke.

Nažalost, ronioci su zatekli potresan prizor.

Na dnu Dunava ležala je olupina vozila na krovu, a u olupini je zatečeno i telo, najverovatnije muškarca, za kojeg se veruje da je vlasnik vozila čiji je nestavak prijavljen pre skoro 11 godina.

Vlasnik vozila je poslednji put viđen u krajem jula 2015. godine u okolini grada Pakša, koji se nalazi na oko 100 kilometara od granice sa Srbijom. Porodica je prvo sama pokušavala da ga pronađe, nakon čega su slučaj prijavili policiji, koja je dugo vršila pretragu širom države, ali bez uspeha.

Godinama već nije bilo nikakvog pomaka u istrazi sve dok se nedavno, na obali nije pojavio prednji branik traženog automobila.

Spasioci su kilometrima uporno, u više navrata, pretraživali korito reke, kada je u januaru sonar na dubini od pet metara signalizirao veći metalni predmet. Nakon toga su ronioci ponovo zaronili u hladnu vodu i pronašli automobil koji je više od decenije ležao na dnu Dunava.

- U unutrašnjosti vozila pronađeno je neidentifikovano telo, a radi utvrđivanja identiteta naložena su veštačenja - naveli su nadležni.

Policija sprovodi istragu o čitavom slučaju.