Slušaj vest

Veruje se da su u pitanju ostaci čoveka koji se vodi kao nestao više od 10 godina.

Olupina je otkrivena nakon što je prethodno na obalu Dunava isplivao branik sa sve registarskom tablicom. Nakon što je ustanovljeno da je u pitanju tablica vozila čoveka koji se vodi kao nestao od leta 2015. godine, naređena je pretraga reke.

Screenshot 2026-02-12 144020.png
Foto: Facebook/Rendészeti Államtitkárság

Nažalost, ronioci su zatekli potresan prizor.

Na dnu Dunava ležala je olupina vozila na krovu, a u olupini je zatečeno i telo, najverovatnije muškarca, za kojeg se veruje da je vlasnik vozila čiji je nestavak prijavljen pre skoro 11 godina.

Vlasnik vozila je poslednji put viđen u krajem jula 2015. godine u okolini grada Pakša, koji se nalazi na oko 100 kilometara od granice sa Srbijom. Porodica je prvo sama pokušavala da ga pronađe, nakon čega su slučaj prijavili policiji, koja je dugo vršila pretragu širom države, ali bez uspeha.

Screenshot 2026-02-12 144036.png
Foto: Facebook/Rendészeti Államtitkárság

Godinama već nije bilo nikakvog pomaka u istrazi sve dok se nedavno, na obali nije pojavio prednji branik traženog automobila.

Spasioci su kilometrima uporno, u više navrata, pretraživali korito reke, kada je u januaru sonar na dubini od pet metara signalizirao veći metalni predmet. Nakon toga su ronioci ponovo zaronili u hladnu vodu i pronašli automobil koji je više od decenije ležao na dnu Dunava.

- U unutrašnjosti vozila pronađeno je neidentifikovano telo, a radi utvrđivanja identiteta naložena su veštačenja - naveli su nadležni.

Policija sprovodi istragu o čitavom slučaju.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustitePlanetaOTKRIVENO KO JE MISTERIOZNA ŽENA SA FOTOGRAFIJE: Leži na podu dok je iznad nje princ Endru koji je dodiruje! (FOTO)
collage.jpg
PlanetaVELIKA TRAGEDIJA NA RECI, PREVRNUO SE TRAJEKT SA PUTNICIMA! Poginula najmanje 21 osoba tokom plovidbe Nilom! (FOTO)
img-4036.jpg
PlanetaREŠENA MISTERIJA MINUTA KOJI FALI IZ SNIMKA NOĆI KADA JE EPSTAJN UMRO! Zbog ovoga su krenule teorije zavere da FBI nešto zataškava, evo šta se desilo (VIDEO)
Džefri Epstajn
PlanetaNAPADNUTI VLASNICI BARA SMRTI U KOJEM JE POGINULA 41 OSOBA! Porodice stradalih pritisli Žaka i Džesiku Moreti uza zid! "Ubili ste mi sina" (FOTO/VIDEO)
x01 EPA Alessandro Della Valle.jpg