Sigurnosne kamere u Šangaju zabeležile su trenutak kada se na jednoj od prometnijih gradskih saobraćajnica iznenada otvorila ogromna rupa koja je u trenu progutala značajan deo puta.

Snimak koji se proširio društvenim mrežama prikazuje silinu urušavanja asfalta, što je izazvalo paniku među vozačima i prolaznicima koji su se zatekli u neposrednoj blizini.

Lokalne vlasti odmah su osigurale područje i započele hitnu sanaciju, dok građevinski inspektori proveravaju okolne zgrade kako bi se uverili da urušavanje nije narušilo njihovu statiku.

Prema prvim izveštajima, u ovom incidentu nije bilo teže povređenih.

Stručnjaci objašnjavaju da ovaj problem nije od juče. Šangaj je, naime, izgrađen na vrlo mekanom, muljevitom tlu koje je puno vode i peska. S vremenom, pod uticajem ogromne težine nebodera i stalnog ispumpavanja podzemnih voda, tlo počinje da tone.

(Kurir.rs/Jutarnji)

