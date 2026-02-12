USRED RASKRSNICE,OTVORILA SE OGROMNA RUPA USRED BELA DANA! Užasavajuća scena kada zemlja GUTA deo grada Šangaja (VIDEO)
Sigurnosne kamere u Šangaju zabeležile su trenutak kada se na jednoj od prometnijih gradskih saobraćajnica iznenada otvorila ogromna rupa koja je u trenu progutala značajan deo puta.
Snimak koji se proširio društvenim mrežama prikazuje silinu urušavanja asfalta, što je izazvalo paniku među vozačima i prolaznicima koji su se zatekli u neposrednoj blizini.
Lokalne vlasti odmah su osigurale područje i započele hitnu sanaciju, dok građevinski inspektori proveravaju okolne zgrade kako bi se uverili da urušavanje nije narušilo njihovu statiku.
Prema prvim izveštajima, u ovom incidentu nije bilo teže povređenih.
Stručnjaci objašnjavaju da ovaj problem nije od juče. Šangaj je, naime, izgrađen na vrlo mekanom, muljevitom tlu koje je puno vode i peska. S vremenom, pod uticajem ogromne težine nebodera i stalnog ispumpavanja podzemnih voda, tlo počinje da tone.
(Kurir.rs/Jutarnji)