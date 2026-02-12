Slušaj vest

Ukrajinske krstareće rakete dugog dometa"Flamingo" pogodile su veliki ruski arsenal za skladištenje raketa, municije i eksploziva u Kotlubanu uVolgogradskoj oblasti, tokom noći, saopštio je Generalštab Ukrajine 12. februara.

Objekat pripada Glavnoj direkciji za rakete i artiljeriju (GRAU) Rusije i opisan je kao jedno od najvećih skladišta municije koje koristi ruska vojska. Na licu mesta zabeležene su snažne eksplozije i sekundarne detonacije.

Pored napada na arsenal, ukrajinske snage pogodile su i fabriku Progresa u Mičurinsku Tambovskoj oblasti, koja proizvodi visoko-tehnološku opremu za avijaciju i raketne sisteme i učestvuje u podršci ruskoj vojsci. U objektu je izbio požar.

Obim štete na oba mesta još uvek se utvrđuje.

Raketa "Flamingo" 

Flamingo je ukrajinska krstareća raketa sa dometom do 3.000 kilometara i bojevom glavom težine oko 1.150 kilograma.

Šteta u Tambovskoj oblasti

Telegram kanal Astra je izvestio da su fabrika JSC Progres i okolne zgrade tokom noći pogođene, pozivajući se na lokalne meštane.

Guverner Tambovske oblasti, Jevgenij Pervišov, potvrdio je da su dve osobe ranjene u napadu, koji je oštetio "nekoliko zgrada" i prodavnicu, ali nije komentarisao stanje same fabrike oružja.

- Na licu mesta rade operativne i specijalne službe - naveo je u objavi na Telegramu.

Fabrika proizvodi visoko-tehnološke sisteme za avijaciju i raketnu kontrolu, kao i opremu za gasovode i naftovode. Fabirka je prethodno pogođena u napadima u junu 2025. i decembru 2024. godine.

Mičurinsk se nalazi oko 347 kilometara od severoistočne granice Ukrajine sa Rusijom.

Situacija u Kotlubanu

U Kotlubanu u Volgogradskoj oblasti, "objekat Ministarstva odbrane" zahvatio je požar zbog ostataka raketa koje su pale, saopštio je guverner Andrej Bočarov.

- Nema povređenih civila niti štete na civilnim objektima. Radi bezbednosti stanovništva zbog opasnosti od detonacije tokom gašenja, evakuacija stanovnika obližnjeg naselja Kotluban je najavljena i u toku je - naveo je guverner.

Dodatni udari Ukrajine

Ukrajinske snage takođe su pogodile ruske depoe municije u Zaporoškoj oblasti, u blizini naselja Terpinnja i Rozivka, saopštio je Generalštab.

Ukrajina redovno gađa vojne ciljeve duboko u Rusiji kako bi smanjila borbenu moć Moskve. Kijev smatra energetske objekte u Rusiji legitimnim vojnim ciljevima.

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaPRIČA O ČETIRI ŽENE RATNICE KOJE SU POGINULE U ODBRANI UKRAJINE! Više od 5.500 pripadnica lepšeg pola brani zemlju na prvoj liniji fronta (FOTO)
Lana Čornohorska (1).jpg
Planeta"RUSIJA NE MOŽE DA NAS PORAZI NA TERENU!" Hrabra ili objektivna izjava ukrajinskog ministra?
Mihail Fedorov
PlanetaUKRAJINSKI DRONOVI SE POJAVILI U RUSIJI GDE NIKO NIJE OČEKIVAO! UDALJENOST - BAR 1.500 KM! Evo kako je uništena rafinerija u ruskom gradu! (VIDEO)
eksplozija
PlanetaORBANA PITALI O UKRAJINI U EU, ON CITIRAO ČUVENE STIHOVE I DAO ŠOK ODGOVOR: Premijer Mađarske ne odstupa ni pedalj!
Viktor Orban