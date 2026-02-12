Slušaj vest

Ukrajinske krstareće rakete dugog dometa"Flamingo" pogodile su veliki ruski arsenal za skladištenje raketa, municije i eksploziva u Kotlubanu uVolgogradskoj oblasti, tokom noći, saopštio je Generalštab Ukrajine 12. februara.

Objekat pripada Glavnoj direkciji za rakete i artiljeriju (GRAU) Rusije i opisan je kao jedno od najvećih skladišta municije koje koristi ruska vojska. Na licu mesta zabeležene su snažne eksplozije i sekundarne detonacije.

Pored napada na arsenal, ukrajinske snage pogodile su i fabriku Progresa u Mičurinsku u Tambovskoj oblasti, koja proizvodi visoko-tehnološku opremu za avijaciju i raketne sisteme i učestvuje u podršci ruskoj vojsci. U objektu je izbio požar.

Obim štete na oba mesta još uvek se utvrđuje.

Raketa "Flamingo"

Flamingo je ukrajinska krstareća raketa sa dometom do 3.000 kilometara i bojevom glavom težine oko 1.150 kilograma.

Šteta u Tambovskoj oblasti

Telegram kanal Astra je izvestio da su fabrika JSC Progres i okolne zgrade tokom noći pogođene, pozivajući se na lokalne meštane.

Guverner Tambovske oblasti, Jevgenij Pervišov, potvrdio je da su dve osobe ranjene u napadu, koji je oštetio "nekoliko zgrada" i prodavnicu, ali nije komentarisao stanje same fabrike oružja.

- Na licu mesta rade operativne i specijalne službe - naveo je u objavi na Telegramu.

Fabrika proizvodi visoko-tehnološke sisteme za avijaciju i raketnu kontrolu, kao i opremu za gasovode i naftovode. Fabirka je prethodno pogođena u napadima u junu 2025. i decembru 2024. godine.

Mičurinsk se nalazi oko 347 kilometara od severoistočne granice Ukrajine sa Rusijom.

Situacija u Kotlubanu

U Kotlubanu u Volgogradskoj oblasti, "objekat Ministarstva odbrane" zahvatio je požar zbog ostataka raketa koje su pale, saopštio je guverner Andrej Bočarov.

- Nema povređenih civila niti štete na civilnim objektima. Radi bezbednosti stanovništva zbog opasnosti od detonacije tokom gašenja, evakuacija stanovnika obližnjeg naselja Kotluban je najavljena i u toku je - naveo je guverner.

Dodatni udari Ukrajine

Ukrajinske snage takođe su pogodile ruske depoe municije u Zaporoškoj oblasti, u blizini naselja Terpinnja i Rozivka, saopštio je Generalštab.