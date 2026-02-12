Slušaj vest

Evropska komisija, posebno predsednica Ursula fon der Lajen, mogla bi da doživi težak poraz pred Sudom Evropske unije jer je iz političkih razloga 2023. godine Mađarskoj odobrila isplatu više od 10 milijardi evra iz fondova Evropske unije, iako, prema mišljenju nezavisod advokata Suda Evropske unije Tamare Ćapete, nije dokazano da je Mađarska ispunila sve uslove.

Mađarskoj je Evropska unija ranije uvela mere blokade fondova zbog kršenja načela vladavine prava i postavila uslove koje mora da ispuni kako bi sredstva bila odmrznuta. Evropska komisija je krajem 2023. odlučila da ukine suspenziju, ali Evropski parlament smatra da je ta odluka bila ishitrena i politički motivisana, jer je Komisiji bila potrebna mađarska podrška u Savetu za donošenje odluke o pomoći Ukrajini. Zbog toga je Parlament tužio Evropsku komisiju Sudu Evropske unije.

Predlaže se poništavanje - sudije u praksi prate mišljenja nezavisnih advokata

Tamara Ćapeta, kao nezavisni advokat pri Sudu Evropske unije, daje stručno mišljenje pre nego što Sud donese konačnu presudu, a sudije u praksi često slede takva mišljenja. Prema saopštenju Suda, ona predlaže da se poništi odluka Komisije kojom je ukinuta suspenzija isplate sredstava Mađarskoj.

U obrazloženju se navodi da Komisija ne sme da isplati sredstva iz budžeta Evropske unije državi članici dok potrebne zakonodavne reforme ne stupe na snagu i dok se efikasno ne primenjuju. Takođe, u svakoj odluci o isplati Komisija mora jasno da dokaže da je svaki postavljeni uslov ispunjen, kako bi se zaštitili finansijski interesi Unije, omogućio sudski nadzor i obavestili građani.

Mađarskoj odobrena sredstva 2022. godine

Evropska komisija je 2022. odobrila deset operativnih programa finansiranih iz fondova Evropske unije u Mađarskoj, ali je suspendovala isplatu dok ta država ne ispuni zadate zahteve, od kojih se deo odnosio na nezavisnost pravosuđa. U decembru 2023. Komisija je zaključila da je Mađarska ispunila uslove u vezi sa Poveljom, posebno u delu koji se tiče nezavisnosti pravosuđa, i ukinula je suspenziju za povezane programe.

Na osnovu te odluke, Budimpešta je stekla pravo na približno 10,2 milijarde evra iz različitih fondova Evropske unije.

Evropski parlament je 25. marta 2024. podneo tužbu Sudu Evropske unije, tražeći poništenje te odluke. Parlament tvrdi da je Komisija prekršila važeće pravo, napravila očigledne greške u proceni, prekršila obavezu obrazlaganja i zloupotrebila svoja ovlašćenja.

Čapeta ocenjuje da nije sprovedena odgovarajuća procena reformi

U svom mišljenju, Tamara Ćapeta smatra da Komisija, nakon što je u okviru svojih diskrecionih ovlašćenja utvrdila konkretne zahteve koje država članica mora da ispuni, ne može dozvoliti isplatu sredstava dok svi ti uslovi ne budu u potpunosti ispunjeni. Ona navodi da je Komisija pogrešno primenila zahteve nametnute Mađarskoj, jer je bez adekvatnog objašnjenja odobrila isplatu pre nego što su potrebne zakonodavne reforme stupile na snagu ili počele da se primenjuju.

Takođe ocenjuje da Komisija nije sprovela odgovarajuću procenu reformi koje se odnose na nezavisnost suda, niti je u dovoljnoj meri uzela u obzir zakonodavne izmene koje bi mogle da ugroze ili neutralizuju ciljeve reformi koje je Mađarska preduzela. Smatra i da je Komisija prekršila obavezu obrazlaganja iz člana 296. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, jer nije objasnila odstupanje od zahteva utvrđenih u svojim odlukama iz 2022. godine.