Mrinank Šarma, vođa tima za istraživanje zaštitnih mehanizama (Safeguards Research) u kompaniji Anthropic, podneo je ostavku na svoju funkciju, uz objavu otvorenog pisma koje je izazvalo pažnju na globalnom nivou.

Šarma je kompaniju napustio 9. februara 2026. godine, uz poruku da svet klizi ka "interkonektovanoj krizi" u kojoj tehnološki moć nadmašuje ljudsku mudrost.

Mrinank Šarma Foto: X/Printscreen/@rekhadhamika

Šarma, koji poseduje doktorat sa Oksforda, pridružio se Anthropicu pre dve godine sa ciljem da doprinese bezbednosti AI sistema. U svom oproštajnom pismu, naveo je da je ponosan na rezultate koje je postigao, uključujući rad na smanjenju rizika od bioterorizma potpomognutog veštačkom inteligencijom, razvoj odbrana od "AI laskavosti" (sycophancy) i uvođenje tih zaštita u produkcione sisteme.

- Odlučio sam da napustim Anthropic... postigao sam ono što sam ovde želeo - napisao je Šarma, dodajući da je došlo vreme da se posveti pitanjima koja su za njega "istinski suštinska".

Iako je Anthropic osnovan sa idejom da bezbednost bude prioritet (kao protivteža OpenAI-u), Šarma u svom pismu ukazuje na duboke tenzije unutar industrije.

On je upozorio da se čovečanstvo približava pragu gde "naša mudrost mora rasti istom merom kao i naša sposobnost da utičemo na svet, inače ćemo se suočiti sa posledicama".

- Svet je u opasnosti. I ne samo zbog veštačke inteligencije ili biološkog oružja, već zbog kompletnog niza međusobno povezanih kriza koje se odvijaju upravo u ovom trenutku - istakao je Šarma u svom pismu.

Posebno je naglasio poteškoću u očuvanju integriteta unutar velikih organizacija: "Tokom svog vremena ovde, više puta sam video koliko je teško zaista dozvoliti našim vrednostima da upravljaju našim akcijama. Video sam to u sebi, unutar organizacije, gde se stalno suočavamo sa pritiscima da po strani ostavimo ono što je najvažnije, ali i u širem društvu."

Umesto nastavka karijere u drugom tehnološkom gigantu, Šarma je najavio neočekivan zaokret. Planira da se vrati u Veliku Britaniju i posveti se studijama poezije, facilitaciji i "praksi hrabrog govora". On veruje da su "poetska istina" i naučna istina podjednako važni načini spoznaje, naročito u trenutku kada tehnologija preti da "iskrivi našu ljudskost".

Svoje pismo završio je citatom pesme Vilijama Staforda "The Way It Is", sugerišući da želi da prati "nit" koja se ne menja, uprkos tragedijama i svetu koji se ubrzano transformiše.