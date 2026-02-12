Slušaj vest

Ćerka preminule žene je pod istragom zbog sumnje da je izvršila prevaru jer je nastavila da prima majčinu penziju, preneo je Špigel.

Policija je nakon obdukcije saopštila da se telo nalazilo u kući u Rumansfeldenu, u okrugu Regen, nekoliko godina.

Tačan period koliko je telo bilo u kući pre nego što je otkriveno početkom februara ostaje nejasan, naveo je list.

Odeljenje za krivične istrage i javno tužilaštvo istražuju slučaj kao sumnju na prevaru.