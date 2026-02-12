Slušaj vest

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa okončava pojačano raspoređivanje saveznih imigracionih agenata u Minesoti, saopštio je u četvrtak "car granica" Tom Homan.

- Predložio sam, a predsednik Tramp se složio, da se ova pojačana operacija privede kraju - rekao je Homan na konferenciji za novinare u Mineapolisu.

- Gradovi blizanci (Mineapolis i Sent Pol) i Minesota u celini sada su i nastaviće da budu mnogo bezbedniji za svoje zajednice zahvaljujući onome što smo postigli pod vođstvom predsednika Trampa - rekao je "car granica".

Tom Homan, Trampov "car granica" Foto: Shutterstock

Saradnja sa lokalnim vlastima

Homan je istakao da su lokalna policija i izabrani zvaničnici postigli dogovore sa Službom za imigraciju i carine (ICE), koji omogućavaju agentima da vrše hapšenja u zatvorima - što je bilo jedno od glavnih spornih pitanja u pregovorima između Trampove administracije i demokrata.

Kreće postepeno povlačenje agenata

Prošle nedelje Homan je najavio početno smanjenje broja imigracionih agenata sa maksimalnih 3.000 pripadnika.

Trenutno se u Minesoti nalazi oko 2.000 imigracionih agenata, a očekuje se da će se taj broj dodatno smanjiti u narednim danima, naveo je Homan.

Kontroverze tokom operacije