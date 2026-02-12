Slušaj vest

Dramatični sudar čamca i kita dogodio se 7. februara kod ostrva Veidžou, u kineskojautonomnoj oblasti Guangsi Džuang, koja je postala velika turistička atrakcija za posetioce koji žele da vide ove retke morske sisare.

Snimak dronom, koji su zabeležili turisti, prikazuje Brajdovog kita kako izranja da udahne vazduh i nekoliko puta izbacuje vodu, dok su u blizini bili čamci za posmatranje kitova, koji su ili mirovali ili držali odstojanje.

Nekoliko trenutaka kasnije vidi se ribarski brod kako prolazi tim područjem bez usporavanja i prelazi direktno preko leđa kita.

Vidljive povrede i zabrinutost stručnjaka

Fotografije snimljene nakon incidenta pokazale su dugu belu ogrebotinu preko leđa životinje, što je izazvalo zabrinutost među zaštitnicima prirode i morskim istraživačima.

Zvaničnici su potvrdili da je plovilo registrovano pod imenom "Veidžou 0008" i da je pre isplovljavanja iz luke ispunilo sve propisane procedure.

Prema zvaničnom saopštenju, vlasnik broda je isplovio iz luke Nanvan oko 6 časova ujutru kako bi postavio mreže za škampe oko tri nautičke milje od obale. Prilikom povratka u luku, oko 15:30 časova, došlo je do sudara na udaljenosti od oko jedne nautičke milje od ostrva.

Ograničena vidljivost kapetana

Vlasti su navele da konstrukcija plovila uzrokuje podizanje pramca tokom plovidbe, što ograničava vidljivost kod kapetana dok upravlja čamcem napred.

Navodno je vlasnik čamca primetio kita tek kada je bio na manje od deset metara udaljenosti i nije mogao na vreme da zakoči ili izbegne sudar.

Identifikacija i stanje povređenog kita

Istraživači sa Univerziteta u Nankingu, koji godinama prate populaciju Brajdovih kitova oko ostrva Veidžou, identifikovali su povređenu jedinku kao WZ-056, upoređujući podatke sa dugoročnim evidencijama.

Naveli su da je kit zadobio belu ranu dužine oko 60 cm na desnoj strani leđa kita.

Stručnjaci su ocenili da povreda verovatno neće izazvati ozbiljne posledice, a praćenje tokom naredna dva dana pokazalo je da je kit nastavio sa uobičajenim aktivnostima u lokalnim vodama.

Zaštićena vrsta i rast turizma

Brajdovi kitovi u Kini imaju status nacionalno zaštićene vrste prvog stepena, a oblast oko ostrva Veidžou već nekoliko godina predstavlja stanište stabilne populacije kitova.

U kontinuiranom praćenju kitova od 2018. godine identifikovano je više od 70 jedinki, što se smatra najvećom obalskom populacijom manjih Brajdovih kitova na svetu.

Posmatranje kitova postalo je izuzetno popularno, sa oko 2.300 posetilaca dnevno. Turizam je zahvaljujući tome 2025. godine generisao oko 24 miliona funti prihoda.

Apel vlasti