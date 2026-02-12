Slušaj vest

Norveška policija je danas pretresla dom bivšeg premijera Torbjerna Jaglanda, saopštili su njegov advokat i policija, a u okviru tekuće istrage o vezama poznatih Norvežana i pokojnog osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna!

Rojters, pozivajući se na lokalne medije, izveštava da su istražitelji uneli kutije od kartona u Jaglandovu rezidenciju u Oslu.

Upad jedinice za borbu protiv finansijskog kriminala (Oekokrim) usledio je dan nakon što je Savet Evrope, koji je Jagland vodio od 2009. do 2019. godine, ukinuo njegov diplomatski imunitet.

"Oekokrim trenutno sprovodi pretragu Jaglandove rezidencije i rekreativnih objekata. Ovo je bilo očekivano i standardni deo istrage ovakve prirode", naveo je Jaglandov advokat Anders Brosvet u saopštenju.

Jagland optužen za ozbiljnu korupciju

Jagland je optužen za "ozbiljnu" korupciju, dodao je njegov advokat. Trenutno je u fazi istrage, pre nego što bude zvanično optužen. U ovoj fazi osumnjičeni ima pravo da angažuje advokata, a policija ima mogućnost da ga uhapsi u bilo kom trenutku, ukoliko to bude potrebno za dalji tok istrage.

U Norveškoj, formalne optužbe se podnose mnogo kasnije u pravnom procesu, ponekad samo nekoliko nedelja pre nego što suđenje počne.

"Veoma sam srećan što se ovaj slučaj razjašnjava", izjavio je Jagland, preneo je danas Aftenposten.