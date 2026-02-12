BELI ŠATOR POSTAVLJEN ISPRED KUĆE OTETE MAJKE POZNATE VODITELJKE: Savana Gatri objavila novi video, poslala izuzetno važnu poruku svima koji slušaju!
Beli forenzički šator postavljen je ispred kuće Nensi Gatri, tačno na mestu gde je pre 11 dana viđena "zastrašujuća figura maskirnom kapom i debelim rukavicama" kako prilazi njenom domu. Gatri (84) je oteta iz svoje kuće vredne milion dolara u Taksonu u Arizoni, u ranim jutarnjim satima 1. februara.
Šator blokira ulaz - pronađena krv koja odgovara njenom DNK
Veliki šator sada zaklanja ulaz u kuću i prednji trem, gde su istražitelji pronašli krv koja se poklapa sa njenim DNK.
Nije poznato zašto je šator postavljen niti kakav je novi dokaz eventualno otkriven. Forenzički šatori se obično podižu kada istražitelji žele da zaklone telo, oružje ili druge ključne dokaze od pogleda javnosti.
Poruka ćerke Savane Gatri
Voditeljka emisije "Today Show", Savana Gatri, objavila je novi potresan video posvećen majci samo nekoliko minuta nakon što je vest o šatoru postala javna.
- Naša divna mama - napisala je Savana.
- Nikada nećemo odustati od nje. Hvala vam na molitvama i nadi.
Detaljna potraga FBI
Vest dolazi nakon što su agenti FBI-ja u sredu sproveli detaljnu, metar-po-metar pretragu nepristupačnog žbunja i terena oko kuće.
Istražitelji su primili hiljade dojava nakon što su objavili snimak sa kamere na vratima, na kojem se vidi osumnjičeni kako prilazi kući, shvata da ga kamera snima i zatim je nasilno uklanja. U istragu je uključeno nekoliko stotina detektiva i agenata.
Prvi značajan trag u istrazi
Do utorka je delovalo da vlasti nisu napravile značajan napredak u otkrivanju onoga što se dogodilo Nensi Gatri niti ko je odgovoran. Fotografije nadzorne kamere na kojima se vidi maskirana osoba kako pokušava da prekrije kameru na njenom tremu predstavljale su prvi veći pomak u slučaju. Ipak, snimci nisu pokazali šta joj se dogodilo niti da li je i dalje živa.
Direktor FBI Kaš Patel izjavio je da su istražitelji danima pokušavali da povrate izgubljene, oštećene ili nedostupne snimke.
Istražitelji odneli predmete iz kuće ćerke
Dvojica istražitelja viđena su u sredu kako izlaze iz kuće njene ćerke Eni Gatri sa papirnom kesom iz prodavnice i belom kesom za smeće. Jedan od njih, i dalje sa plavim zaštitnim rukavicama, uzeo je i gomilu pošte iz sandučeta pored puta.
Otišli su bez obraćanja novinarima.
Eni i njen suprug Tomaso Ćioni, koji žive nekoliko kilometara dalje, bili su među poslednjima koji su videli 84-godišnjakinju pre otmice.
Mogući zahtev za otkupninom
Savana, Eni i njihov brat Kameron nagovestili su spremnost da plate otkupninu.
Nije poznato da li su poruke sa zahtevima za novac, u kojima su navodno bili navedeni rokovi koji su već istekli, autentične, niti da li je porodica imala bilo kakav kontakt sa osobom ili osobama koje su odvele Nensi Gatri.
